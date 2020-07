Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - TXM w restrukturyzacji odnotował 57,92 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 53,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowana strata netto w działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wyniosła 68,08 mln zł wobec 63,23 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 47,69 mln zł wobec 43,35 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -18,3 mln zł wobec -43,35 mln zł rok wcześniej.

W 2019 roku TXM S.A. zanotował wynik EBITDA w wysokości - 17,5 mln zł (na poziomie grupy kapitałowej - 18,3 mln zł). Wynik Grupy TXM jest determinowany wynikiem jednostkowym spółki dominującej i prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi zmierzającymi do przywrócenia rentowności TXM, podano w raporcie.

"Zanotowana strata na poziomie EBITDA jest niższa o 4,2 mln zł od planowanej w planie restrukturyzacyjnym na 2019 rok przyjętym przez zarząd i złożonym do sądu jako podstawa przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz stanowiącym podstawę zawartej z bankami umowy restrukturyzacyjnej" - wskazano w dokumencie.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 224,37 mln zł w 2019 r. wobec 305,84 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2019 koncentrował się przede wszystkim na wdrażaniu zmodyfikowanego programu restrukturyzacyjnego, w tym na wprowadzaniu zmian w strukturze asortymentowej. Negocjowane były warunki dalszej współpracy z bankami oraz warunki układu z kontrahentami. Dziś zarząd ocenia, iż we wszystkich trzech obszarach zostały zrealizowane zakładane cele i należało by oczekiwać iż po roku 2020 nastąpi poprawa rentowności realizowanego biznesu. Trzy ostatnie miesiące spowodowały jednak diametralną zmianę sytuacji gospodarczej na świecie. W skali makroekonomicznej skutki wirusa COVID-19 są wyraźnie odczuwalne dla całej gospodarki globalnej, w tym również dla gospodarki w Polsce. Sytuacja ta cechuje się bezprecedensową niepewnością i nieprzewidywalnością. W tym nowym otoczeniu rynkowym działa i będzie działać TXM. W związku z istniejącą sytuacją, konieczna stała się rewizja i uzupełnienie planu restrukturyzacyjnego, tak aby TXM kontynuował działalności w nowym otoczeniu" - napisał wiceprezes Marcin Łużniak w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 61,89 mln zł wobec 68,62 mln zł straty rok wcześniej.

W połowie czerwca Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zatwierdził układ przyjęty w toku przyspieszonego postępowania układowego, toczącego się wobec TXM.



Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.



(ISBnews)