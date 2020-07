"Przekroczenie 10 tysięcy w miesięcznej sprzedaży licencji na oprogramowanie Silvair to dla nas duży krok i kolejne świadectwo tego, że Bluetooth mesh przyjął się na rynku oświetleniowym na dobre. Nasi partnerzy produkują komponenty, które wykorzystywane są w przestrzeniach na całym świecie. Liczymy na utrzymanie tej tendencji w kolejnych miesiącach" - powiedział prezes Silvair Rafał Han, cytowany w komunikacie.



Oprogramowanie układowe zwane Silvair Firmware przeznaczone jest dla komponentów oświetleniowych oraz sensorów umieszczonych w sieciach oświetleniowych biur, magazynów, przestrzeni parkingowych czy handlowych. Oprogramowanie Silvair jako pierwsze na świecie jest certyfikowane i w pełni zgodne z globalnie interoperacyjnym standardem Bluetooth mesh, podano także.



Odbiorcami oprogramowania Silvair są globalni partnerzy spółki, m.in. OSRAM, Zumtobel czy amerykański McWong, Fulham. Mogą oni dowolnie wybierać zakres funkcjonalności jakie chcą zaimplementować w swoich produktach, zgodnie z bieżącymi potrzebami technologicznymi oraz oczekiwaniami klientów, stwierdzono w informacji.



Silvair rozwija oprogramowanie w ramach tzw. Internetu Rzeczy (IoT - Internet of Things). Jego oferta obejmuje m.in. oprogramowanie dedykowane do komponentów oświetleniowych. Silvair pracuje także nad narzędziami pozwalającymi na kontrolę i zarządzanie infrastrukturą oświetleniową oraz analizę i wykorzystanie danych zbieranych przez czujniki zainstalowane w systemach oświetlenia, co umożliwia świadczenie nowych, innowacyjnych usług m.in. w modelu abonamentowym.



Rozwiązania Silvair oparte są na nowym standardzie Bluetooth mesh, zatwierdzonym w połowie 2017 r. Wiodąca rola spółki i zastosowanie jej autorskich rozwiązań w procesie opracowywania standardu Bluetooth mesh dają jej uprzywilejowaną pozycję konkurencyjną w procesie komercjalizacji rozwiązań opartych na tej technologii. Silvair działa na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.



Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.



(ISBnews)