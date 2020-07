"Zarząd emitenta informuje, iż na potrzeby umowy sporządzony został operat dendrologiczny, w związku z koniecznością usunięcia drzew z nieruchomości. Zgodnie z umową, w terminie do 2022 roku, emitent poddaje się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5_ kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 2 mln zł w przypadku przekroczenia limitu kosztów usunięcia drzew określonych w ww. operacie" - czytamy także w komunikacie.



Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.



