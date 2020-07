Tomasz Seremet doświadczenie projektowe oraz realizacyjne zdobywał zarówno w polskich, jak i zagranicznych firmach budowlanych. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz certyfikat Chartered Engineer of Engineers Ireland CEng MIEI. W latach 2000-2005 związany z Biurem Inżynierskim Projekta. Kolejne 5 lat pracował w irlandzkiej firmie Concast Precast Ltd produkującej prefabrykaty jako manager biura projektowego, zajmując się projektowaniem i realizacją projektów. Od 2010 roku związany z Grupą Pekabex, sukcesywnie rozwijał i budował Dział Generalnego Wykonawstwa jako dyrektor działu oraz członek zarządu Pekabex Bet oraz Pekabex Pref., podano.



Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 772 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)