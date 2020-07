Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Bank Millennium planuje skup do 6 mln akcji własnych po cenie nie wyższej niż 16 zł za jedną akcję w celu wykonania zobowiązań wynikających z przydzielenia akcji pracownikom lub członkom zarządu Banku Millennium lub grupy. Maksymalna kwota przeznaczona na program wynosi nie więcej niż 30 mln zł, podał bank. Bank przystąpi do nabywania akcji własnych z dniem 24 lipca br.

"W ramach programu bank może nabyć nie więcej niż 6 000 000 akcji, stanowiących nie więcej niż około 0,5% kapitału zakładowego spółki zgodnie z uchwałą WZ (maksymalna liczba akcji do nabycia w programie), przy czym łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych w ramach programu wraz z pozostałymi akcjami własnymi banku nie może przekroczyć 3% kapitału zakładowego banku" - czytamy w komunikacie.

Program rozpocznie się 23 lipca 2020 r. i trwał będzie do 31 grudnia 2025 r., chyba że zarząd odstąpi od realizacji Programu lub zostanie wyczerpany kapitał rezerwowy w kwocie 30 000 000 zł, zaznaczono.

Akcje będą nabywane za pośrednictwem Millennium Domu Maklerskiego.

Bank ustalił, że cena nabycia każdej z akcji nie może być niższa niż 90% średniej ceny rynkowej akcji banku oraz nie może być wyższa niż 16 zł, oraz wyższa niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub najwyższej bieżącej niezależnej oferty nabycia w systemie obrotu.

"Program będzie realizowany w transzach odpowiadających liczbie akcji przyznanych w danym okresie pracownikom lub członkom zarządu banku lub grupy Banku Millennium S.A. W ramach pierwszej transzy realizowanej od 24 lipca 2020 r. bank zamierza nabyć 1 004 906 akcji własnych banku" - czytamy dalej.

Bank podał, że środki przeznaczone na nabywanie akcji pochodzić będą z kapitału rezerwowego.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)