"Zarząd Ten Square Games powziął informację o decyzji członka zarządu spółki pani Magdaleny Jurewicz o rezygnacji z członkostwa w zarządzie spółki z dniem 31 lipca 2020 r. Rezygnacja została uargumentowana sytuacją rodzinną i niemożnością pogodzenia obowiązków służbowych z osobistymi" - czytamy w komunikacie.



Intencją zarówno spółki, jak i pani Magdaleny Jurewicz, jest jej powrót do składu zarządu w perspektywie 1-1,5 r., podano także.



"Z uwagi na fakt, że pani Magdalena Jurewicz pełni w spółce również funkcję dyrektora finansowego, na czas jej nieobecności tę funkcję obejmie pan Marcin Chruszczyński, ACCA, wcześniej członek rady nadzorczej spółki. Pan Marcin Chruszczyński posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w obszarze finansów przedsiębiorstw, w tym jako dyrektor finansowy, jak i w prowadzeniu biznesów online" - czytamy także.



Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.



(ISBnews)