"Komisja stwierdziła, że profil doświadczenia zawodowego pani Joanny Erdman nie jest adekwatny do profilu kompetencyjnego wymaganego na stanowisku członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku, wynikającego z zakresu odpowiedzialności w obszarze zarządzania ryzykiem istotnym banku. Oznacza to, że pani Joanna Erdman nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy prawo bankowe, tym samym zaszła określona w art. 22b ust. 3 pkt 1 ustawy prawo bankowe przesłanka odmowy wyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na powierzenie tej funkcji członka zarządu ING Banku Śląskiego SA. " - czytamy w komunikacie.



Kandydatka przez cały okres swojej pracy zawodowej w bankowości związana była z pionem biznesowym/sprzedażowym, co jednoznacznie determinuje jej profil kompetencyjny, który nie jest tożsamy z profilem wymaganym na stanowisku członka zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie obszaru zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku, podano także.



(ISBnews)