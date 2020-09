"Zgodnie z naszymi deklaracjami rozpoczynamy proces przeniesienia akcji Cherrypick Games na główny parkiet GPW w Warszawie. Od dawna widzimy tam swoje miejsce. Już w styczniu 2019 roku złożyliśmy do KNF-u Prospekt Emisyjny w sprawie przejścia z NewConnect na GPW. Spór z fińską firmą KuuHubb Oy pokrzyżował wówczas nasze plany. W ciągu roku notowania Cherrypick Games znacząco spadły, co zablokowało nam możliwość przeniesienia akcji spółki na główny rynek GPW w tamtym okresie. Dziś wreszcie, po wygranym postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym (FAI) przy Fińskiej Izbie Gospodarczej w Helsinkach z firmą KuuHubb Oy i uzyskaniu potwierdzenia wszystkich swoich roszczeń, jesteśmy gotowi by doprowadzić rozpoczęty proces do końca. Liczymy, że Cherrypick Games będzie notowana na głównym rynku na przełomie 2020/2021 roku" - powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.



Cherrypick Games koncentruje się obecnie na rozwoju nowych produkcji, które realizuje wspólnie z doświadczonymi partnerami - m.in. Huuuge Games, Skillz, Inc., czy YODO1. Obecnie trzy produkty spółki znajduje się w fazie soft launchu, a jeden w pre-produkcji, podano także.



"Mamy w różnych stadiach produkcji wspaniałe gry, które pozwolą nam na dynamiczny i perspektywiczny rozwój. W każdej z nich widzimy bardzo duży potencjał, który chcemy rozwija wspólnie z doświadczonymi partnerami z branży. Koncentrujemy się na 'Solitaire: Adventure Journey' oraz 'Solitaire TriPeaks Blitz!' na platformie Skillz. Dodatkowo pracujemy nad wprowadzeniem 'My Spa Resort' na rynek chiński oraz prowadzimy rozmowy z innymi wydawcami o współwydaniu tej gry na pozostałe rynki. Kolejny tytuł, który znajduje się w fazie testowania to 'Crime Stories'. Rozpoczęliśmy także pre-produkcję kolejnej gry przy współpracy ze Skillz - 'Golf Hero'" - dodał Kwaśnica.



Pod koniec lipca 2019 roku Cherrypick Games złożył do KNF wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego.



Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.



(ISBnews)