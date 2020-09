„Internet to dopiero początek, czyli 30 lat Polski w sieci” – pod takim tytułem raportu autorstwa prof. Grzegorza Lewickiego kryje się nie tylko ustrukturyzowana historia internetu nad Wisłą. Jego kluczem jest narracja, prowadząca do śmiałych tez i cyfrowych prognoz dla internetowej Polski za dwie-trzy dekady.

– Internet to nie tylko rzecz, lecz także proces, który z prędkością światła zmienia Polskę i świat na zawsze. Ta zmiana już trwa – i ciągle przyśpiesza – przekonuje autor raportu.

Partnerami tego opracowania zostały: WP.pl oraz internetowe tuzy, takie jak: Allegro, PayU czy Google. Na 30-lecie internetu Impact CEE proponuje więc podróż przez kilkadziesiąt ważnych momentów, procesów i zagadnień, które kształtowały oraz będą kształtować internet w Polsce. Opisy jego poszczególnych części intrygują. To np. „Precedens goni precedens, czyli wpływ RODO na internet”, „Digital world order, czyli jak zmieni internet rywalizacja amerykańsko-chińska?” oraz i szczypta filozofii, czyli „Czy Martin Heidegger pisałby dziś o „byciu w internecie?”.

Pokażmy polski fintech

Święto internetu i jego dojrzałość w Polsce poznać możemy po jego owocach np. na polu fintechu. W tym sektorze, zdaniem ekspertów, polskie firmy mogą włączyć się do globalnego ekosystemu, nie ustępując najlepszym pod kątem doskonałości technologicznej czy zasięgu projektów. Raport „How to do FinTech in Poland. A Guide on the leading FinTech hub in CEE for global FinTech players” to pierwsza tego typu anglojęzyczna publikacja, mająca pokazać, opisać i wyjaśnić specyfikę branży prezentującej uzasadnione, niemałe ambicje.

– Raport ma promować polski ekosystem innowacji finansowej jako kluczowy element centrum finansowego nowej generacji oraz Polskę jako bramę do rynku Unii Europejskiej dla podmiotów rynku finansowego spoza UE – tłumaczą autorzy publikacji, wśród których są eksperci z Fintech Poland, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Partnerami raportu, w którym znajdzie się także aktualna i szczegółowa mapa polskiego fintechu, są m.in.: Mastercard Advisors, PKO Bank Polski, Bird & Bird, Alior Bank, Cashless.pl oraz Fintek.

Nauka to odpowiedzialność

Ważkich tematów jest więcej: na fali refleksji funkcjonowania w nowej rzeczywistości, narracja Impact’20 Connected Edition jest jasna – nawet w obliczu niespodziewanych wydarzeń, nie przestawajmy mierzyć się z dotychczasowymi wyzwaniami. Stąd też organizatorzy zapowiedzieli premiery kolejnych 3 raportów, z których każdy dotyka istotnego społecznie elementu lokalnej jak i globalnej gospodarki. Pierwszy z nich to „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”, stworzony przy udziale zespołu 300 Research w partnerstwie z Impact CEE oraz dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Prezentujemy naukę jako rozumianą szerzej, jako działającą na rzecz poprawy warunków życia, krzewiącą idee i filozofię, których materializowanie przybliża wszystkich członków społeczeństwa do wolności i możliwości nieskrępowanego realizowania swojego powołania – zapowiadają autorzy.

Środowisko wpływa na wszystko

Z kolei Michał Dorociak i jego zespół wzięli pod lupę ESG (Environmental, Social, Governance), czyli zyskujący na popularności szkielet analizy przedsiębiorstw, pozwalający na porównanie firm z ich konkurentami na podstawie określonych miar z trzech głównych obszarów dotyczących środowiska (E), społeczeństwa (S) i ładu korporacyjnego (G). Dlaczego na świecie ESG jest już standardem, a w Polsce wciąż jest mało popularne? Co o ESG sądzą przedstawiciele finansów znad Wisły? Na te i inne pytania odpowiedzi przyniesie premierowy raport na Impact’20 Connected Edition. Palące kwestie środowiskowe i ich wpływ na społeczeństwa oraz gospodarki poruszy również zespół Polskiego Instytutu Ekonomicznego w raporcie „Czy zaleją nas śmieci?”. Najnowszy dokument przedstawi bilans odpadów w Polsce i Europie, a także – na podstawie analiz – przyniesie jasne rekomendacje w kwestii gospodarki odpadami.

