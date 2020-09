"Na ostatnim walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zmieniliśmy odpowiednie zapisy w statucie spółki, które dotyczyły interesu mniejszościowych akcjonariuszy i były wymagane przez GPW. W mojej ocenie, powinniśmy spodziewać się wprowadzenia akcji Legimi na NewConnect na przełomie III i IV kw. br., po zaakceptowaniu tych zmian przez KRS" - powiedział Małaczyński, cytowany w komunikacie.



Liczba abonentów Legimi zwiększyła się o 73 % w skali roku i wyniosła na koniec 69,1 tys. na koniec II kw. Przychody wzrosły o ponad 111 % r/r do 7,4 mln zł.



"W związku z masowym przebywaniem dorosłych i dzieci w domach, rósł popyt na cyfrową formę rozrywki, w tym także usługę Legimi. W tym czasie odnotowaliśmy blisko dwukrotny wzrost liczby aktywacji darmowego okresu próbnego. Z drugiej strony, z uwagi na zintensyfikowanie konsumpcji treści przez abonentów oraz zwiększenie kosztów finansowania okresów próbnych, Legimi odnotowało znacznie zwiększone koszty bezpośrednie, co obniżyło naszą rentowność w tym okresie. Podjęliśmy jednak decyzję, by w okresie zwiększonych obostrzeń zapewnić jak najszerszy dostęp do usług Legimi, zwłaszcza że biblioteki i księgarnie w tym czasie były nieczynne" - podkreślił prezes.



Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst, prowadzonym przez GPW w Warszawie.



(ISBnews)