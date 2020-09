"Finalne wyniki grupy kapitałowej spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, przesłane do audytora i zarządcy, wskazują następujące pozycje:



1. (-50,4) mln zł - strata z działalności operacyjnej,



2. (-91,6) mln zł - strata brutto,



3. (-83,6) mln zł strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego" - czytamy w komunikacie.



Komputronik wskazał, że ujemne wyniki roku obrotowego, szczególnie ostatniego kwartału tego roku, są w przeważającej części pochodną zdarzeń jednorazowych, tj. działań wymuszonych nagłą zmianą dostępnych limitów kredytu kupieckiego i wdrożeniem zaktualizowanej strategii, ogromnymi w skali skutkami wejścia w proces sanacyjny oraz skutkami ekonomicznymi związanymi z epidemią COVID-19.



"Najistotniejszymi pozycjami wpływającymi na wynik operacyjny były:



1. zmniejszenie wyniku na sprzedaży (zmniejszenie przychodów od klientów detalicznych i B2B, zmniejszenie udziału procentowego bonusów i wsparcia marketingowego udzielanego przez dostawców […],



2. jednorazowe koszty operacyjne w kwocie - 7,3 mln zł, poniesione w związku z wejściem w proces sanacyjny emitenta i Komputronik Biznes sp. z o.o., składające się z m.in. następujących kosztów o charakterze jednorazowym:



- odprawy i odszkodowania związane z programem zwolnień grupowych i wypowiedzeń umów cywilno-prawnych - 6,2 mln zł,



- rezerwy na koszty prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i inne powiązane koszty - 1,1 mln zł,



3. odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (wykazywanych w związku z nabyciem sieci sklepów i znaków towarowych pod marką 'Karen'), których wartość w związku z zamknięciami wielu salonów lub częściowej rezygnacji z ich wykorzystania w efekcie reorganizacji działalności, uległa istotnemu zmniejszeniu - 7,7 mln zł,



4. odpisy aktualizujące prawa majątkowe, stanowiące odniesienie zmian wyceny rynkowej wartości nieruchomości, co jest związane z obecną sytuacją makroekonomiczną w Polsce, a stanowiących główne aktywo dłużnika emitenta, tj. jednej ze spółek należących do grupy kapitałowej emitenta - 5,6 mln zł,



5. rezerwy na potencjalne zobowiązania podatkowe wynikające z prowadzonych postępowań i kontroli podatkowych dot. VAT i CIT - wyznaczone w oparciu o szacunek prawdopodobieństwa negatywnego rozstrzygnięcia tych postępowań oraz szacowną wartość umorzenia części potencjalnych zobowiązań - jeśli trafią one do masy sanacyjnej - 3,5 mln zł" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym strata netto wynosi 120,3 mln zł.



Najistotniejszy wpływ na wyniki jednostkowe - poza czynnikami opisanymi powyżej - miała zmiana metody wyceny spółek zależnych (z metody DCF na metodę skorygowanych aktywów netto), z uwagi na konieczność odzwierciedlenia zmiany wartości istotnych aktywów tych spółek, co skutkowało koniecznością dokonania jednorazowych odpisów aktualizacyjnych w kwocie 49,5 mln zł. Odpisy te nie mają charakteru pieniężnego i nie wpływają na pomniejszenie dostępnych aktywów finansowych wykorzystywanych w bieżącej działalności emitenta, podano także.



Ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020, zakończony w dniu 31 marca 2020 roku, Komputronik opublikuje 30 września 2020 r.



Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.



(ISBnews)