Warszawa, 15.10.2020 (ISBnews) - Legimi rozpoczyna dziś zapisy na obligacje serii AA i AB i planuje zakończyć je 29 października, podała spółka.

"Oferujemy dwuletnie obligacje z kuponem wynoszącym 6,75%. Dodatkowo, chcąc zaoferować inwestorom wybór prowadzimy równocześnie zapisy na roczny papier serii AB z oprocentowaniem 6%. Uważamy, że jest to atrakcyjna oferta w świetle rekordowo niskich stóp procentowych i tym samym znacznego obniżenia oprocentowania lokat w kraju. Pozyskane środki zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na refinansowanie zadłużenia oraz rozwój działalności na rynku niemieckim" - powiedział prezes Mikołaj Małaczyński, cytowany w komunikacie.

Zapisy można składać od 15 października do 29 października. Oferującym papiery wartościowe jest Dom Maklerski INC, z którym spółka współpracowała przy kilku ostatnich emisjach, podano także.

Legimi oferuje dwie serie obligacji: dwuletnie obligacje serii AA o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości do 2,2 mln zł, z oprocentowaniem stałym w wysokości 6,75% oraz roczne obligacje serii AB o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości do 0,8 mln zł, z oprocentowaniem stałym w wysokości 6,0%. Odsetki od obydwu serii będą wypłacane co 3 miesiące.

Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników.

(ISBnews)