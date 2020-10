"Naszym zdaniem, optymalne byłoby wydzielenie aktywów do końca 2021 roku" - powiedział Dąbrowski podczas konferencji prasowej.



Podkreślił, że podział grupy na dwie części - związaną z energetyką konwencjonalną i aktywa OZE - jest konieczny do dalszego rozwoju.



PGE podała dziś, że przyjęła nową strategię na lata 2021-2030 wraz z perspektywą do 2050 roku. Dokument zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. oraz nakłady inwestycyjne w źródła nisko- i zeroemisyjne na poziomie 75 mld zł w latach 2021-2030. Według strategii, do 2030 r. udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w portfelu wytwórczym wyniesie 85%, a energia odnawialna stanowić będzie 50% generowanej energii.



Na początku października wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń powiedział w rozmowie z ISBnews, że Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) chce przed końcem roku przedstawić projekt wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)