CarnaLife System to narzędzie do rejestracji danych medycznych, umożliwiające w efektywny sposób ich gromadzenie oraz analizę. System bezpiecznie gromadzi dane medyczne i rejestruje wyniki badań w czasie rzeczywistym w chmurze Azure firmy Microsoft oraz interpretuje je przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji. Technologia ta będzie wspierać specjalistów szpitala w czasie całej ścieżki pacjenta bariatrycznego w systemie, tj. od kwalifikacji i planowania zabiegu, po jego przeprowadzenie i monitorowanie stanu zdrowia po operacji, podano.



"Współpraca z NEO Hospital rozwija się pomyślnie. Cieszymy się, że potencjał naszych technologii został doceniony. Wdrożenie rozwiązania CarnaLife System wpłynie na jakość leczenia i obsługi pacjenta. Wykorzystanie naszej aplikacji przez Szpital na Klinach jest kolejnym wdrożeniem CarnaLife System, jednak pierwszym wdrożeniem w szpitalu. Chcemy przekonać również inne szpitale, że zdalny monitoring i diagnostyka pacjentów z wykorzystaniem naszej aplikacji CarnaLife System przynosi korzyści zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i pacjentom. Nasza technologia sprawdza się w każdych warunkach, jednak teraz w okresie ograniczonego dostępu do personelu medycznego wykorzystanie CarnaLife System przynosi szpitalom jeszcze większe korzyści. Wierzę, że dzięki współpracy z NEO Hospital będziemy mieć kolejne referencje dla innych podobnych placówek i szpitali nie tylko w Polsce, ale również za granicą" - powiedział prezes MedApp Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.



W Szpitalu na Klinach lekarze będą mogli wykorzystywać rozwiązanie w pełnym zakresie. Pomiary gromadzone i analizowane przez CarnaLife System będą mogły być wykorzystywane przez specjalistów chirurgii metabolicznej, kardiologów, pulmonologów, diabetologów i lekarzy innych specjalizacji.



Będzie ono stanowiło uzupełnienie rozwiązania CarnaLife Holo, które już teraz jest wykorzystywane na co dzień przez specjalistów szpitala. Technologia CarnaLife Holo umożliwia tworzenie dokładnego i interaktywnego środowiska rzeczywistości mieszanej (MR) z wykorzystaniem gogli HoloLens Microsoft. Na podstawie tomografii komputerowej (CT), rezonansu magnetycznego (MRI), angiografii (angio-CT, angio-MRI), echokardiografii (ECHO), USG, a także innych modalności dostępnych w standardzie obrazowania DICOM tworzy się wirtualny, trójwymiarowy obraz pacjenta, podkreślono.



"Dziś w dobie pandemii, gdy pacjenci doświadczają ograniczeń w dostępie do ośrodków medycznych, zaawansowane rozwiązania telemedyczne w zakresie monitorowania zdrowia wspierają kontakt lekarzy i pacjentów w oparciu o dane medyczne. Szczególną grupą naszych pacjentów są osoby otyłe, dla których rozwiązania powinny być szyte na miarę. Pacjenci dotknięci otyłością wymagają dedykowanego systemu urządzeń monitorujących oraz monitoringu większej liczby parametrów z uwagi na złożoność choroby jaką jest otyłość i współistniejące choroby" - podkreśliła prezes NEO Hospital Joanna Szyman.



CarnaLife System jest modułem analitycznego systemu CarnaLife, który jest certyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIb. MedApp wprowadza wkrótce kolejne rozszerzenia aplikacji, po wideokonsultacji z której lekarze i pacjenci mogą korzystać od września, już w grudniu planuje udostępnić usługę Wirtualnej Przychodni. Ma ono na celu usprawnić funkcjonowanie zarówno małych placówek medycznych, szpitali, jak i rozwiniętych sieci medycznych i będzie dla nich realnym wsparciem w zakresie pełnej obsługi pacjentów.



MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.



(ISBnews)