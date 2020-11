"Gra 'Darq: Complete Edition' jest znacznym kamieniem milowym dla Feardemic. Ubiegłoroczna wersja gry na komputery osobiste spotkała się z ciepłym przyjęciem graczy i mediów, dlatego wierzymy, że ulepszona i uzupełniona o dodatki 'Darq: Complete Edition' okaże się sukcesem. Gra charakteryzuje się burtonowską kreską oraz ciekawymi zagadkami środowiskowymi. To najważniejszy projekt w tegorocznym portfolio Feardemica i pierwszy w zmodyfikowanej strategii" - powiedział prezes Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.



Wersja na sprzęt nowej generacji będzie oferowała grafikę 4K oraz pełne wykorzystanie możliwości nowych konsol Microsoftu i Sony. Równocześnie z "Darq: Complete Edition" zadebiutuje również ostatnie, darmowe rozszerzenie do gry, zatytułowane "The Crypt". Wszystko to dzieje się w przełomowym dla rynku momencie debiutu nowych konsol, zaznaczono.



"Wydajemy grę na wszystkie platformy i wiemy, że wiele osób posiadających konsole obecnej generacji, w ciągu najbliższych miesięcy przesiądzie się na mocniejszy sprzęt. Dlatego też, wszyscy, którzy zakupią 'Darq: Complete Edition' na Xbox One/ PlayStation 4, będą mogli za darmo odebrać wersję na konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S" - dodał prezes.



Feardemic jest odpowiedzialny również za wersje pudełkowe "Darq: Complete Edition" na wszystkie platformy. Wydanie fizyczne zadebiutuje w I kwartale 2021 r.



Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.



(ISBnews)