"Jesteśmy o krok od realizacji naszego najważniejszego tegorocznego celu, jakim jest dołączenie do grona spółek publicznych, notowanych na rynku NewConnect. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdziła właśnie założony przez nas w październiku dokument informacyjny. Czekamy już tylko na wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji naszej spółki. Obecność na rynku publicznym to zwieńczenie naszej ciężkiej, wielomiesięcznej pracy. Zrealizowaliśmy wszystkie przyjęte założenia dotychczasowej strategii, mamy plan na dalszy dynamiczny rozwój - jesteśmy gotowi, by zaprezentować go inwestorom" - powiedział prezes Tomasz Róziecki, cytowany w komunikacie.



W dniu debiutu spółki, wprowadzonych zostanie łącznie 2 870 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.



W maju br. Play2Chill pozyskało w ramach emisji prywatnej 1,5 mln zł. Zgodnie z celami emisji, pozyskane środki są przeznaczane na produkcję nowych gier, w tym flagowego projektu studia, "Motorcycle Mechanic Simulator 2021". Premiera tytułu planowana jest w I kw. 2021. Gra oparta będzie na koncepcji największego hitu grupy PlayWay - "Car Mechanic Simulator" (CMS).



"'Motorcycle Mechanic Simulator 2021' wszedł w zaawansowaną fazę developmentu. W najbliższym czasie planujemy dostarczenie graczom darmowego prologu z gry. Przygotowaliśmy dla nich wiele niespodzianek. Gracz będzie miał możliwość tworzenia własnych, spersonalizowanych motocykli, głównie chopperów. Mamy tu szerokie pole do wprowadzenia płatnych dodatków rozszerzających możliwości gracza, np. wprowadzanie innych typów motocykli, czy licencji znanych marek. Poza aspektem technicznym, gracz zmierzy się również z wyzwaniem ekonomicznym, od którego zależeć będzie przebieg i zaawansowanie dalszej rozgrywki" - dodał Róziecki.



Play2Chill jest polską spółką, której podstawowa działalność obejmuje produkcję gier przeznaczonych zarówno na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne jak i konsole. Spółka ściśle współpracuje z grupą PlayWay, która jest jej największym udziałowcem.



