Sunday Energy w ramach I transzy obejmującej do 100 tys. akcji spółki skierowanej do większych inwestorów pozyskał 2,5 mln zł. Od 10 grudnia zapisy będą przyjmowane na stronie spółki w II transzy obejmującej emisję akcji o wartości do 1,5 mln zł. Informacje o ofercie prezentowane są na platformie Crowdconnect.pl, podała spółka.



"Z radością przyjęliśmy informację o zakończeniu I transzy emisji akcji. Dziękujemy za okazane zaufanie i wierzymy w osiągnięcie sukcesu w II transzy zapisów, którą rozpoczniemy 10 grudnia. Pozyskane środki przyspieszą wzrost skali biznesu fotowoltaicznego, tj. sprzedaży paneli PV i inwerterów, ekspansję zagraniczną na Węgrzech, rozwój projektów farm PV oraz nowych innowacyjnych linii biznesowych" - powiedział prezes Michał Sochacki, cytowany w komunikacie.



Emisja obejmuje do 160 tys. akcji spółki o łącznej wartości 4 mln zł. Spółka poprzez zakończenie zapisów w I transzy emisji akcji - zrealizowała cel minimalny w postaci pozyskania 2,5 mln zł. Środki będą przeznaczone na rozszerzenie oferty handlowej, ekspansję zagraniczną, budowę portfela farm fotowoltaicznych i innowacyjnych usług dla uczestników rynku fotowoltaicznego.



Działalność Sunday Energy opiera się na podstawowym filarze fotowoltaicznym i uzupełniającym, związanym z dodatkowymi usługami i produktami dot. OZE, tj. pompy ciepła, magazyny energii itd. W pierwszym obszarze kluczową częścią biznesu jest import i sprzedaż paneli fotowoltaicznych oraz innych komponentów rynku PV (m.in. inwertery, falowniki). Spółka zajmuje się także developmentem farm oraz rozwija nowe kierunki biznesowe, dotychczas niewystępujące powszechnie na polskim rynku.



(ISBnews)