W środę Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał aneks do umowy z Hutą Stalowa Wola, która wchodzi w skład PGZ. Na podstawie dotychczasowych dwóch umów wojsko ma otrzymać 120 Krabów.

"Dzięki optymalizacji kosztów związanych z dotychczasową realizacją programu Regina wojsko zamówiło dodatkowe samobieżne haubice Krab i pojazdy towarzyszące. To efekt udanej współpracy pomiędzy polskim przemysłem zbrojeniowym a resortem obrony narodowej" – oświadczyła PGZ w przesłanym PAP komunikacie.

Zamówienie zostało ujęte w aneksie do umowy z grudnia 2016 r. przewidującej dostawę 96 jednostek ogniowych złożonych z armatohaubic i wozów towarzyszących.

Dwie dodatkowe armatohaubice - wraz z innymi pojazdami, w tym wozem dowodzenia, wozem amunicyjnym oraz remontu uzbrojenia i elektroniki - HSW do końca 2022 r. przekaże Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Wartość zamówienia wyniesie ok. 100 mln zł. Jak poinformowała PGZ, kwota została zaoszczędzona dzięki wewnętrznemu audytowi efektywności projektu Regina przeprowadzonemu przez HSW. Decyzją zamawiającego pieniądze przeznaczono na zakup dodatkowego uzbrojenia.

"Realizacja programów długookresowych to coś, na czym zależy wszystkim spółkom skupionym w PGZ. Pozwala to na inne, optymalne kosztowo i pod względem wykorzystania mocy produkcyjnych, zaangażowanie naszych zakładów" – powiedział cytowany w komunikacie PGZ prezes PGZ Andrzej Kensbok.

"Dlatego m.in. zabiegamy o to, by resort uwzględniał w swoich planach zakupowych dłuższą perspektywę czasową i większe ilości sprzętu. Dobrym tego przykładem jest właśnie program Regina. Uzyskane oszczędności, które MON może przeznaczyć na domówienie dodatkowego sprzętu, jest właśnie efektem rozpisanego na lata programu" – dodał.

Prezes HSW Bartłomiej Zając wyraził zadowolenie, że "realizacja programu Regina idzie sprawnie i zgodnie z planem". "To dla naszego zakładu bardzo ważne, bo gwarantuje stabilność i pracę na kolejne lata. Nie bez znaczenia jest fakt, że oprócz samego sprzętu, który trafia do jednostek, szkolimy też żołnierzy, którzy mają go używać. W ten sposób usprawniamy proces eksploatacji Krabów, sprzętu z najwyższej półki" – podkreślił.

Na początku grudnia 2020 r. HSW zakończyła tegoroczne dostawy samobieżnych armatohaubic Krab do polskiej armii. Ostatnie haubice i pojazdy specjalistyczne z tegorocznych dostaw, które otrzymał 23. Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu, sformują pierwszą i drugą baterię dywizjonowego modułu ogniowego (DMO) Regina. To drugi z czterech modułów zakontraktowanych w HSW przez MON w 2016 r.

Artylerzyści z Bolesławca odebrali w ramach jesienno-zimowych dostaw 16 egzemplarzy 155 mm armatohaubic Krab, osiem wozów dowodzenia, cztery wozy amunicyjne i wóz remontu uzbrojenia i elektroniki. W 2021 r. HSW wyposaży bolesławiecki pułk artylerii w kompletny dywizjonowy moduł ogniowy, na który złożą się trzy baterie z 24 Krabami, 11 wozami podsystemu dowodzenia (dwa wozy dowódczo-sztabowe, dziewięć wozów dowodzenia) oraz siedmioma wozami podsystemu logistycznego (sześć pojazdów amunicyjnych i jeden wóz remontu uzbrojenia i elektroniki).

W bieżącym roku HSW przeszkoliła ok. 130 żołnierzy i artylerzystów - przyszłych użytkowników samobieżnych haubic oraz całej rodziny specjalistycznego sprzętu towarzyszącego.

Umowa na dostawy czterech DMO Regina (96 jednostek ogniowych armatohaubicy Krab wraz z pojazdami specjalistycznymi) została podpisana przez HSW z Inspektoratem Uzbrojenia 14 grudnia 2016 r. To największy kontrakt w historii zawarty z polskim przemysłem zbrojeniowym na dostawy uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP. Dostawy zgodnie z umową mają zakończyć się w 2024 r.

Pierwszy dywizjonowy moduł ogniowy Regina został dostarczony 11. Mazurskiemu Pułkowi Artylerii w 2017 r. na podstawie umowy wdrożeniowej zawartej między HSW a Inspektoratem Uzbrojenia 12 maja 2008 r. Łącznie obie umowy przewidują dostawę 120 dział.

Posadowione na podwoziu gąsienicowym armatohaubice Krab są głównym uzbrojeniem pułków artylerii Wojsk Lądowych. Są na wyposażeniu 11. Mazurskiego Pułku Artylerii z Węgorzewa (16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana), 5. Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa (12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana) oraz 23. Śląskim Pułku Artylerii z Bolesławca (11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej).

HSW produkuje lufy 155 mm do haubicy Krab oraz lufy 120 mm do samobieżnych moździerzy Rak. W 2020 r. dokonano w HSW kolejnych inwestycji w maszyny do obróbki i wytwarzania luf, co ma zwiększyć zdolność przerobu tych kluczowych elementów dział. Spółka wytwarza lufy kalibrów od 30 mm do 155 mm i do długości lufy 9 metrów.

Na początku 2020 r. Huta Stalowa Wola uruchomiła w nowej hali zrobotyzowaną linię produkcyjną przeznaczoną do spawania korpusów podwozi haubicy Krab oraz bojowych wozów piechoty i systemów wieżowych.

"Systematycznie zwiększamy swoje kompetencje produkcyjne, co pozwala nam na realizację coraz szerszej gamy usług. Oprócz Krabów naszą wizytówką są już teraz moździerze Rak. Niebawem dołączą do nich pierwsze Borsuki" – powiedział prezes HSW, nawiązując do programu nowego pływającego bojowego wozu piechoty. Zaznaczył, że spółka troszczy się nie tylko o jakość swoich produktów, ale poziom obsługi użytkowników oraz terminowe dostawy.(PAP)

autor: Jakub Borowski

brw/ godl/