Plantwear miał 3,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2020 r. co oznacza wzrost o ponad 16% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. W całym 2020 roku spółka wygenerowała ok. 10,5 mln zł przychodu, co oznacza wzrost o ok. 16% r/r.



"Przychody osiągnięte zarówno w IV kw., jak i w całym 2020 roku są zadowalające, biorąc pod uwagę realia, w jakich przyszło prowadzić nam biznes. Nie ukrywam, że z początkiem roku liczyliśmy na więcej, ale sytuacja związana z pandemią zweryfikowała nasze plany. Pozytywnym aspektem minionego roku jest zmiana nawyków konsumenckich i globalny wzrost popularności e-commerce, który powinien mieć bezpośrednie przełożenie na nasze wyniki w nadchodzącym roku" - powiedział prezes Wiktor Pyrzyk, cytowany w komunikacie.



Największy udział w przychodach Plantwear w IV kw. 2020 r. miała drewniana biżuteria, która wygenerowała niemal 1,6 mln zł. Na drugim miejscu zalazły się drewniane zegarki, które przyniosły spółce ponad 1,3 mln przychodu w niniejszym kwartale. Platforma Giftbay w minionym kwartale zanotowała wpływy z tytułu sprzedaży personalizowanych upominków ponad 0,4 mln zł, podano także.



"W związku z udaną premierą serwisu Giftbay, która miała miejsce w kwietniu, planujemy poszerzać naszą ofertę o nowe koncepty. Już niedługo wystartuje nasza nowa marka JustPlants - to eksperymentalna idea zakładająca sprzedaż roślin doniczkowych online, wszystko w designerskiej oprawie. Dodatkowo, aktualnie prowadzimy zaawansowane rozmowy ze znanymi markami dotyczące sprzedaży produktów Plantwear w ich kanałach" - dodała wiceprezes Ewelina Bury.



Plantwear planuje dalszy rozwój na rynkach zagranicznych - po Ukrainie i Rumunii w 2021 roku spółka planuje premierę serwisów w języku niemieckim skierowane do klientów z Niemiec oraz Austrii. Jako pierwszy w tych krajach zacznie działać serwis Giftbay - równocześnie Plantwear planuje jego premierę na Ebay oraz Amazon, podano także.



Spółka zaznaczyła, że jest na etapie agregowania pozycji kosztowych za IV kw. 2020 r., w związku z czym nie dysponuje na dzień sporządzenia raportu szacunkiem wyniku netto za wskazany okres.



Plantwear działa na rynku lifestyle'owych akcesoriów drewnianych, jest producentem wysokiej jakości, unikatowych drewnianych zegarków, biżuterii i akcesoriów. Na początku 2020 r. Plantwear zadebiutował na rynku NewConnect.



(ISBnews)