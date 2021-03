Unibep miał ok. 1 700 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i ok. 35 mln zł zysku netto w 2020 r. wobec odpowiednio 1 660 mln zł i 30,1 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Mając powyższe na uwadze wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 35,1 mln zł.

"W ocenie spółki na poprawę skonsolidowanego zysku netto względem roku poprzedniego wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki osiągnięte w segmencie działalności developerskiej, jak również w dwóch segmentach operacyjnych - infrastrukturze oraz budownictwie kubaturowym grupy kapitałowej Unibep" - czytamy w komunikacie. Spółka wskazuje, iż prezentowane wyniki finansowe mają charakter wstępny. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej pozostaje w toku czynności rewizji finansowej. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews)