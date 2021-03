"W związku ze wzrostem biznesu CottonBee i rozwojem całego rynku druku tekstylnego firma stoi przed decyzją związaną ze zwiększeniem skali inwestycji. Rozważamy pozyskanie w drugiej połowie bieżącego roku zewnętrznego finansowania venture capital lub pozyskanie środków z rynku publicznego i debiut na rynku NewConnect w 2022 roku" – powiedział ISBtech Laskowski.

"Pozyskane środki chcemy przeznaczyć na dalsze inwestycje w rozbudowę platformy e-commerce i rozwój oferty produktowej, a także zwiększenie naszej obecności na rynkach zagranicznych, szczególnie w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz aktywne wejście do kolejnych krajów. Rynek tekstylny czekają w najbliższych latach zmiany takie jak potrzeba personalizacji czy zwiększony udział wyrobów produkowanych ekologicznie. CottonBee planuje dobrze wykorzystać możliwości rozwijającego się rynku i stać się jedną ze znaczących marek w tej branży" – dodał CEO spółki.

Jak wskazał, wzrost popularności niezależnych twórców i lokalnych marek modowych, home decor i handmade sprawił, że na całym świecie szybko rośnie popyt na drukowanie na tekstyliach. Rozwój internetowej drukarni materiałów do szycia CottonBee jest potwierdzeniem światowych trendów.

CottonBee produkuje materiały na indywidualne zamówienie drukując na nich dowolne projekty graficzne. W roku 2020 przychody CottonBee wzrosły prawie 2,5-krotnie w porównaniu z rokiem 2019 i wyniosły blisko 4 mln zł, w latach 2019-2020 firma zwiększyła przychody 4-krotnie.

Dynamicznie rośnie sprzedaż zagraniczna – w tej chwili ok 80% zamówień CottonBee trafia na rynki europejskie. Szczególnie szybko rośnie rynek niemiecki – udział niemieckiej sprzedaży w przychodach, w ciągu dwóch lat wzrósł z zera do prawie 50%. Drugim największym rynkiem zbytu dla CottonBee jest Wielka Brytania. We wrześniu 2020 r. CottonBee uruchomiło nową linię produkcyjną, blisko 10-krotnie zwiększając dotychczasowe moce produkcyjne.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ISBtech)