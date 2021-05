"Wierzymy w model biznesowy Deli2 i rozwój naszej marki. Rozważamy plany upublicznienia Deli2. Z debiutem na rynku NewConnect celujemy w drugą połowę 2022 r. Rozważamy także wcześniejszą ofertę publiczną, niemniej jednak za wcześniej jeszcze na deklarowanie konkretnych decyzji" - powiedział ISBtech Kazimierczuk.

Firma aktualnie współpracuje z ponad 30 wyspecjalizowanymi markami spożywczymi.

"Natomiast mamy jeszcze co najmniej kilka brandów, o które chcemy rozszerzyć naszą ofertę, aby uzupełnić pewną niszę na rynku. Ponadto planujemy rozszerzenie oferty o nowe kategorie: chemię gospodarczą, kosmetyki, artykuły higieny osobistej. Delikatesy internetowe realizują zamówienia na terenie Warszawy. Ekspansja w innym aglomeracjach to jeden z fundamentów strategii. Jeszcze w tym roku planujemy debiut w aglomeracji wrocławskiej. W latach 2022-2023 chcemy zaoferować nasze usługi klientom Trójmiasta, Poznania, Krakowa i okręgu katowickiego" - wskazał Kazimierczuk.

Głównym akcjonariuszem Deli2 jest Tower Investments. Budowanie wartości Deli2 wpłynie jednocześnie na wycenę Tower Investments, stwierdził prezes.

"Deli2.pl to sklep internetowy i nie mamy w planach placówek stacjonarnych. Taki zamysł przyświecał nam od samego początku, aby stworzyć delikatesy spożywcze premium, ale tylko w świecie online. Takie są trendy światowe, ale widać to też mocno w Polsce. Pandemia mocno zmieniła zachowania konsumentów i my chcemy w ten trend zakupów online się wpisać" - zaznaczył Kazimierczuk.

Deli2.pl oferuje produkty z wybranych tematycznych delikatesów w Warszawie (m.in. świeże wypieki, mięso, ryby, sery, przetwory i szeroką gamę dań gotowych od ponad 30 lokalnych dostawców i producentów). Jako jedyny portal posiada w swoim asortymencie produkty Kuchni Adama Gesslera, podano także.

W grudniu 2020 r. Tower Investments uruchomił delikatesy internetowe deli2.pl, oferujące głównie produkty premium i bio. Zakupy będą mogli tu robić na razie mieszkańcy aglomeracji warszawskiej, ale - jak wówczas zapowiadano - w kolejnych latach ma pojawić się w 6 największych aglomeracjach Polski, oferując dostęp dla ponad 10 mln klientów.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews// ISBtech)