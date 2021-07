Reklama

"Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 23 lipca 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 7 500 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Cavatina Holding S.A., o wartości nominalnej 13 zł każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 23 lipca 2021 r. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem 'PLCVTNH00057';

2) notować prawa do akcji spółki Cavatina Holding S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą 'CAVATINA-PDA' i oznaczeniem 'CAVA'" - czytamy w uchwale.

Debiut Cavatina Holding na GPW planowany był około 23 lipca br.

W ub. tygodniu Cavatina Holding dokonała przydziału wszystkich oferowanych akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 25 zł. Tym samym całkowita wartość oferty wyniosła 187,5 mln zł. Stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła 37,2%.

Wartość całej oferty wyniesie 187,5 mln zł, a środki pozyskane z oferty zostaną przeznaczone na rozwój działalności, w szczególności na zakup nieruchomości gruntowych we Wrocławiu i realizację inwestycji biurowych.

Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej.

(ISBnews)