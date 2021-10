Problemy z łańcuchami dostaw, jakie pojawiły się podczas pandemii koronawirusa, to nie koniec kłopotów branży energii odnawialnej. Kryzys energetyczny dotyka teraz Chiny, co wpływa na ograniczenia produkcji chińskich fabryk. A ponieważ Chiny są głównym dostawcą paneli fotowoltaicznych, to już odbija się to na europejskim rynku.

Reklama

- Od początku 2020 roku z powodu koronawirusa nastąpiły problemy w dostawach paneli fotowoltaicznych. Koszty logistyki wzrosły ekstremalnie. Do tego doszły także wyższe koszty konstrukcji, ponieważ zdrożała stal i aluminium. Za sporą część światowej produkcji wafli krzemowych odpowiada kilka regionów w Chinach, gdzie obecnie częste są wyłączenia prądu. Z powodu przerw w dostawach energii regiony te nie są w stanie produkować wystarczającej ilości potrzebnych do modułów fotowoltaicznych wafli krzemowych - mówi Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu eSoleo.

Krucho z waflami

Dodatkowo wzrastające ceny krzemu także istotnie wpływają na cenę końcową modułów fotowoltaicznych - wskazuje Dziaduszyński.

Agencja Bloomberg wylicza, że od początku sierpnia ceny krzemu wzrosły o około 300 procent. Co więcej, po ujawnianiu przez dziennikarzy warunków pracy w położonym w zachodnich Chinach, a zamieszkanym głównie przez muzułmańskich Ujgurów regionie Sinkiang, Departament Pracy USA dodał polikrzem z Chin do listy towarów wytwarzanych przez pracę dzieci lub pracę przymusową.

- W efekcie, duzi inwestorzy z funduszy inwestycyjnych dali czerwone światło na stosowanie polikrzemu z Chin, co komplikuje inwestycje na wielu rynkach, gdzie są obecni, także w Polsce - wyjaśnia Krzysztof Dziaduszyński.

Firmy zajmujące się fotowoltaiką w Polsce przygotowują się na wzrost cen. Niektórzy liczą, że to tylko przejściowe kłopoty, a problemy z ustaleniem dostaw to zwykłe przeciąganie negocjacji przed końcem roku. Inni przeliczają już chińskie ceny na złotówki.

Czy starczy paneli dla wszystkich? Dlaczego Chińczycy trzymają nas w niepewności? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl