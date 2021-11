Na rozpoczynającym się we wtorek Singapore Week of Innovation and Technology (SWITCH 2021) - jednej z najważniejszych imprez technologicznych w Azji - Polska jako jedyny kraj regionu Europy Środkowo-Wschodniej otworzy swój wirtualny pawilon. Za jego koordynację odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu. W ramach narodowego stoiska PAIH będzie promować najciekawsze rozwiązania polskich firm reprezentujących branżę nowych technologii - przekazała w poniedziałkowej informacji Agencja.

"Chcemy podkreślić obecność Polski na globalnej mapie innowacji. Celem jest umacnianie wizerunku naszego kraju jako Tech Hub w regionie CEE oraz podkreślenie na arenie międzynarodowej potencjału polskich firm technologicznych - m.in. tych, które wystawiają się na wirtualnym stoisku" - wskazała cytowana w poniedziałkowej informacji Agencji szefowa biura PAIH w Singapurze Magdalena Smolak. Dodała, że z punktu widzenia europejskich startupów poszukujących drogi do Azji Południowo-Wschodniej Singapur jest miejscem kluczowym.

Według Smolak, SWITCH 2021 jest dla polskich firm szansą na znalezienie nowych partnerów biznesowych z całego świata.

Jak przekazała PAIH, wydarzenie w formule hybrydowej potrwa do 12 listopada br. Dodano, że wirtualny pawilon, w którym polskie technologie prezentować będą m.in. Sunroof, FibriTech, Vue Storefront, Versabox, Stethome i Airly, będzie działać do czerwca 2022 r.

SWITCH 2021 organizowane jest przez Enterprise Singapore (ESG), a wspierane przez National Research Foundation (NRF). To szósta edycja wydarzenia odbywającego się w ramach Singapore FinTech Festival & Singapore Week of Innovation and TeCHnology (SFFxSWITCH). W ramach festiwalu odbywa się też międzynarodowy konkurs dla startupów, na którym mogą się zaprezentować inwestorzy, największe korporacje partnerzy biznesowi gotowi nawiązać nowe kontakty.

We wtorek w ramach SWITCH 2021 odbędzie się sesja Poland Access Market, prezentująca Polskę i polski ekosystem innowacji.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

