Zysk operacyjny wyniósł 49,68 mln zł wobec 26,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 219,59 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 98,38 mln zł rok wcześniej.

"W minionym kwartale poczyniliśmy kolejne kroki, które przybliżają nas do realizacji strategii opublikowanej na początku roku oraz osiągnięcia celów na 2021 rok. Jednym z najbardziej istotnych jest podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w Sky Tower. Środki ze sprzedaży biurowca przeznaczymy m.in. na dalszy rozwój działalności w segmentach mieszkaniowym oraz PRS" - powiedział prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślił, w obliczu rosnącej inflacji, popyt na mieszkania nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

"Nieruchomości pozostają atrakcyjną lokatą kapitału, a dotychczasowe podwyżki stóp procentowych będą miały niewielki wpływ na sytuację na rynku mieszkaniowym" – dodał.

W samym III kwartale deweloper sprzedał 438 lokali. Najwięcej mieszkań znalazło nabywców w Krakowie (144) i w Gdańsku (135). Było to konsekwencją rozszerzenia oferty w tych miastach. W okresie lipiec-wrzesień 2021 r. Develia przekazała 521 lokali, czyli 97% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłym roku. Wzrost ten jest pochodną wysokiej liczby przekazań we Wrocławiu (inwestycje Nowa Racławicka i Kamienna 145), podano także.

Od początku III kwartału Develia wprowadziła do sprzedaży 419 lokali. Do oferty trafiły mieszkania w projektach Reja 55 i Kaskady Różanki we Wrocławiu, Marinus w Gdańsku oraz w I etapie inwestycji Aleje Praskie w Warszawie. Jeszcze w listopadzie Develia wprowadzi do oferty kolejne projekty w Warszawie i w Gdańsku.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 84,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 596,33 mln zł w porównaniu z 318,46 mln zł rok wcześniej.

Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniósł 131,3 mln zł przy przychodach 532,3 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 32,1 mln zł przy przychodach 64 mln zł.

"Wraz z postępem sprzedaży mieszkań systematycznie uzupełniamy bank ziemi, w ostatnich tygodniach sfinalizowaliśmy nabycie działki w Gdańsku pozwalającej na budowę około 184 lokali. Zabezpieczyliśmy też środki na realizację kolejnych projektów emitując obligacje o wartości 100 mln zł" - powiedział wiceprezes Develii Paweł Ruszczak

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2021 r. Develia sprzedała 1500 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 781 w analogicznym okresie 2020 r. W ciągu trzech kwartałów deweloper przekazał 1279 lokali wobec 746 rok wcześniej.

Na koniec września 2021 r. Develia posiadała 536,8 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 120,14 mln zł wobec 227,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Develia kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 1 361 lokali mieszkalnych i usługowych.

