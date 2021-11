Reklama

"W ocenie zarządu, przychody w roku 2021 powinny być zbliżone do tych z roku 2019 i przekroczyć 1 mld zł. Wpływ na to powinien mieć także powolny powrót pracowników do biur i większe zainteresowanie ofertą 'formal'. Zakładamy również poprawę marży procentowej brutto w bieżącym roku w stosunku do 2020 r. ze względu na dalszy wzrost sourcingu azjatyckiego, wspólne polityki w zakresie dostawców oraz zmniejszenie intensywności działań promocyjnych, co można już było zauważyć w III kwartale 2021 r." - czytamy w komentarzu zarządu do wyników kwartalnych.

Grupa jest dobrze przygotowana do sezonu Jesień/Zima 2021, a w szczególności do IV kwartału 2021. Posiada atrakcyjną i różnorodną stylistycznie ofertę asortymentową wszystkich marek Grupy, odzwierciedlającą panujące trendy i oczekiwania klientów, podano także.

"W zakresie planów otwarć Grupa nie przewiduje znaczących zmian w posiadanej powierzchni handlowej netto w 2021 roku w stosunku do stanu na koniec 2020 roku. Plany otwarć i zamknięć poszczególnych marek zostały zaktualizowane. Nadal planowane jest zamykanie nierentownych sklepów, w szczególności w segmencie odzieżowym, co spowoduje zmniejszenie jego powierzchni o 1% r/r oraz rozwój w segmencie jubilerskim (zwiększenie powierzchni o 4% r/r)" - czytamy dalej.

Spółka zakłada, że w przypadku marki Wólczanka zostaną uruchomione nowe, większe salony o powierzchni do 150 m2, które pozwolą pokazać poszerzony asortyment tej marki.

"Zaplanowane na rok bieżący nakłady inwestycyjne w kwocie 21 mln zł w istotnej części przeznaczone zostaną na otwarcia nowych salonów przede wszystkim marki W.Kruk, oraz rozwój infrastruktury i systemów IT" - podano także.

Grupa nadal stawia na rozwój sprzedaży w kanale on-line, a udział tego kanału w całości sprzedaży powinien wynieść ok 20% w 2021 r.

VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)