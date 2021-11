Reklama

"Główne cele i działania zarządu na rok 2022 to:

- kontynuacja dwucyfrowych wzrostów sprzedaży Grupy;

- wzrost powierzchni posiadanej sieci salonów stacjonarnych o ok. 4% w stosunku do 31.12.2021 r., z czego o 2% w segmencie odzieżowym i o 12% w segmencie jubilerskim; wzrost powierzchni głównie ze względu na otwarcia większych salonów" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników kwartalnych.

Zarząd zakłada także w przyszłym roku wydatki inwestycyjne w wysokości ok. 38 mln zł (w tym również wydatki na IT) i również dalszą poprawę marży brutto dzięki efektywniejszej polityce rabatowej.

"Zarząd spółki dominującej nadal podtrzymuje, że kontynuowanie działań związanych ze strategią budowy 'Domu Marek' i przyspieszeniem rozwoju poprzez działania akwizycyjne dotyczące silnych i rozpoznawalnych marek odzieżowych i jubilerskich, możliwe będzie dopiero po ustąpieniu pandemii koronawirusa i ustabilizowaniu się sytuacji rynkowej" - podkreślono w materiale.

VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)