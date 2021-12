Reklama

Big Cheese Studio w listopadzie br. z sukcesem zakończyło pierwszą publiczną ofertę akcji. Wartość IPO przekroczyła 27,9 mln zł, z czego do spółki trafi ponad 4,7 mln zł. Średnia stopa redukcji zapisów w transzy małych inwestorów wyniosła 68,68%, podała spółka.

"Dołączenie do grona spółek publicznych to jeden z naszych najważniejszych tegorocznych celów. Liczymy, ze obecność na głównym rynku GPW w Warszawie wzmocni naszą pozycję oraz wiarygodność w oczach zarówno polskich, jak i zagranicznych inwestorów. Sukces IPO potwierdził, że rynek docenia nasze dotychczasowe osiągnięcia i wierzy w przyjęty przez nas model biznesowy" - powiedział prezes Łukasz Dębski, cytowany w komunikacie.

Spółka przypomniała, że 18 listopada br. na rynek trafił najnowszy jej projekt - "Cooking Simulator Shelter".

"Wolumen sprzedaży samej podstawki przekroczył 700 tys., a wraz z dodatkami ponad 1,1 mln. Projekt wciąż jest rozwijany. Obecnie to jedna z najpopularniejszych i najlepiej ocenianych gier o tematyce kulinarnej na portalu Steam. Od 2020 tytuł jest także dostępny w wersji na konsole Nintendo Switch i Xbox One. Kilka miesięcy temu produkcja zadebiutowała na PlayStation 4. Pod koniec lipca premierę miał Cooking Simulator VR na PC, kompatybilny z goglami do wirtualnej rzeczywistości, który okazał się jednym z najlepszych debiutów gry VR w całej grupie PlayWay, oraz jedną z najlepiej ocenianych gier VR na platformie Steam" - czytamy także.

Oprócz wspomnianego Shelter-a, spółka wydała trzy płatne dodatki do flagowej wersji projektu na PC: "Cooking Simulator - Cooking with Food Network", "Cakes and Cookies" oraz "Pizza", a także dziewięć bezpłatnych dodatków tematycznych (DLC). W kolejnym roku tytuł będzie dostępny na Oculus Quest i PSVR.

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Model biznesowy studia zakłada tworzenie gier z naciskiem na połączenie symulacji, ekonomii i strategii działania. Strategia studia zakłada jednoczesne prace nad 2-3 nowymi produktami. Większościowym akcjonariuszem Big Cheese Studio jest PlayWay.

