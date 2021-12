Reklama

"Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie - etap II i III na działkach 3/5, 3/6, 3/7, 3/10, 3/17 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji budynków infrastrukturą nadziemną i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, że inwestorowi (Best Deweloper) zostanie udzielony kredyt na realizację zadania inwestycyjnego w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r. Termin realizacji to 03.01.2022 - 01.02.2024, podano także.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. miała 2,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)