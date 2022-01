Rzecznik rządu pytany był na konferencji prasowej o wsparcie dla księgowych przy objaśnianiu przepisów realizujących rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu.

Reklama

W odpowiedzi zaznaczył, że reforma ma zasadniczy i kompleksowy charakter, więc stawia przed wdrażającymi ją księgowymi duże wyzwania. Jak mówił, cały pakiet działań informacyjnych i szkoleniowych zostanie rozszerzony.

"Dużo więcej będzie webinariów, podczas których księgowi będą mogli bezpośrednio z ekspertami z Ministerstwa Finansów i Administracji Skarbowej realizować szkolenia, zadawać pytania" - opisywał Piotr Müller. Wskazał, że rozszerzany jest także przewodnik po reformie, który zawiera odpowiedzi na wątpliwości i pytania, jakie pojawiają się na bieżąco.

Według Müllera, szczegółowe objaśnienia dotyczące rozwiązań Polskiego Ładu znajdują się na rządowej stronie więcejwportfelach.gov.pl, m.in. w zakładce Q&A (Pytania i Odpowiedzi). Rzecznik rządu zapowiedział rozszerzenie tej bazy, zaznaczając, iż już w tej chwili znajduje się w niej ponad 100 pytań wraz z odpowiedziami. "Ta baza w tym miejscu będzie rozszerzana, by wdrażać tę reformę w sposób łatwiejszy" - powiedział.

Rzecznik rządu poinformował także, iż od połowy stycznia w każdym urzędzie skarbowym obywatele będą mogli skonsultować się z ekspertem ws. rozwiązań Polskiego Ładu, np. zapytać, czy powinni złożyć PIT-2 oraz o ulgę dla klasy średniej.

Müller przyznał w czasie konferencji, że mogło dojść do złego naliczenia zaliczki na podatek dochodowy. "To jest pewnego rodzaju błąd, który może był zastosowany w niektórych miejscach, ale również i pewna nieścisłość przepisów, która daje taką możliwość interpretacji, by w ten sposób faktycznie do tego podejść" - tłumaczył rzecznik rządu. Zapowiedział także korekty rozporządzenia ministra finansów dotyczącego naliczania zaliczek na podatek dochodowy.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto.