2021 r. przyniósł sprzedażową zmianę układu sił nie tylko w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii nieprzerwanie od 50 lat to Ford produkował najlepiej sprzedający się model. W minionym roku jednak jego Fiesta musiała uznać wyższość należącego do Stellantisa modelu Vauxhall Corsa (odpowiednika kontynentalnego Opla). Amerykańska marka zyskała w tym roku ok. 23 proc. mniej klientów na Wyspach niż rok wcześniej (116 tys.) i tym samym utraciła miano lidera tamtejszego rynku. W jej miejsce wszedł Volkswagen, który tylko pod tą marką sprzedał prawie 148 tys. aut.