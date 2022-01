"W ramach pakietu legislacyjnego Fit for 55 Komisja Europejska zaproponowała szereg zmian legislacyjnych, które łącznie mają na celu dekarbonizację sieci ciepłowniczych w Europie" - wyjaśnia europarlamentarzysta, oceniając, iż potrzebna jest pogłębiona analiza, "czy opcje te są i będą dostępne oraz możliwe do zrealizowania dla wszystkich państw członkowskich".

Reklama

Grzegorz Tobiszowski jest w Parlamencie Europejskim kontrsprawozdawcą raportu dotyczącego dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Jego zdaniem, kwestie ciepłownictwa sieciowego w Unii Europejskiej wymagają spojrzenia z szerszej perspektywy, uwzględniającego specyfikę poszczególnych krajów Unii.

Reklama

"Ciepłownictwo sieciowe jest wykorzystywane głównie w chłodniejszych regionach UE. Państwa członkowskie takie jak Dania, Finlandia, Niemcy, Polska, Czechy czy Szwecja w większym stopniu korzystają z sieci ciepłowniczych jako głównego źródła ciepła. Jednak kraje te różnią się między sobą strukturą miksu energetycznego, dynamiką wzrostu społeczno-gospodarczego, potencjałem energii odnawialnej oraz strukturą rynku ciepła" - wyjaśnia europoseł.

Z inicjatywy Tobiszowskiego 10 lutego w Brukseli odbędzie się webinar pt. "Ciepłownictwo sieciowe w ramach pakietu Fit for 55: wyzwania i możliwości", dotyczący problematyki ciepłownictwa w UE, z uwzględnieniem specyfiki polskiego systemu.

Współorganizatorami debaty są duńska europosłanka Pernille Weiss (kontrsprawozdawczyni raportu dot. efektywności energetycznej z ramienia Europejskiej Partii Ludowej) oraz duński europoseł Morten Helveg Petersen, wiceprzewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w PE z ramienia frakcji Odnowić Europę.

Ogłoszony w lipcu ub. roku przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55 ("Gotowi na 55 procent") to zestaw propozycji legislacyjnych służących dostosowaniu unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w perspektywie roku 2030 r., wobec poziomu z roku 1990 r. Pakiet ma być narzędziem zielonej rewolucji, zmierzającej do neutralności klimatycznej UE w roku 2050.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ pad/