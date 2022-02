Reklama

"W ramach aktualizacji założeń strategii, po wyłączeniu z konsolidacji części działalności spedycyjnej, w efekcie sprzedaży C.Hartwig Gdynia SA, w roku 2022 Grupa OTL planuje uzyskać około 300 mln zł przychodów ze sprzedaży. Ponad 200 mln zł, tj. około 68% wartości tej sprzedaży będą stanowić usługi portowe. Zarząd spółki zakłada, że po uwzględnieniu efektów optymalizacji kosztowych pozwoli to na osiągnięcie na poziomie skonsolidowanym ponad 45 mln zł wyniku EBITDA oraz ponad 19 mln zł wyniku netto. Jednocześnie planowane wyniki jednostkowe w OTL pozwolą na zakładane strategicznie wypłaty dywidend począwszy od roku 2022" - czytamy w komunikacie.

Aktualizacja założeń strategii objęła także przyspieszenie wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją urządzeń przeładunkowych, automatyzacji oraz optymalizacji kosztowej procesów operacyjnych w działalności portowej. Łączne wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w spółkach portowych OTPG i OTPŚ w latach 2022-2023 wyniosą 30-40 mln zł i zostaną sfinansowane głównie leasingiem, podano także.

"Planowanym efektem tych inwestycji będzie osiągnięcie zwiększenia konkurencyjności rynkowej portów Grupy OTL, poprzez skrócenie raty przeładunkowej kluczowych towarów oraz osiągnięcie wysokich optymalizacji kosztowych. W efekcie tych inwestycji planowana skonsolidowana EBITDA Grupy OTL od roku 2023 powinna przekroczyć poziom 55 mln zł oraz poziom 70 mln zł od roku 2025. Zwiększenie obciążeń kosztowych z tytułu leasingu nowych urządzeń zbiegnie się także w czasie z zakończeniem dotychczasowych leasingów i wykupem żurawi portowych w tych latach, przez co nowe obciążenia nie wpłyną istotnie na dotychczasowy poziom kosztów Grupy OTL" - czytamy dalej.

W zakresie planowanych źródeł finansowania spółka wystąpiła do zainteresowanych banków z wnioskami o udzielenie finansowania kredytowego na dokonanie refinansowania całości obligacji w wysokości 60 mln zł do 30.04.2022 r. oraz sfinansowania programu inwestycyjnego na kwotę 30-40 mln zł. Spółka nie wyklucza także możliwości zaciągnięcia innych zobowiązań w celu refinansowania obligacji i sfinansowania planowanych inwestycji. Osiągnięta w efekcie restrukturyzacji bezpieczna relacja długu do EBITDA w wysokości poniżej 1,5x, wskazuje na pełne zdolności kredytowe spółki do zaciągnięcia i obsługi takiego finansowania w średnioterminowym horyzoncie czasowym, podkreśla OT Logistics.

Powyższe szacunki stanowią aktualizację założeń zatwierdzonej w roku 2020 Średnioterminowej Strategii Stabilizacji i Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics na lata 2020-2023. Spółka podaje, że w efekcie realizacji strategii w latach 2020-2021 osiągnęła większość założonych celów. Przeprowadzony został szeroki program restrukturyzacyjny, osiągnięto ponad planowe oszczędności w zakresie kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży, sprzedane zostały aktywa nie synergiczne z działalnością portową, a pozyskane środki posłużyły na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli finansowych. Spółka spłaciła całkowicie kredyty bankowe, a zobowiązania wobec obligatariuszy wyniosły na 31.12.2021 r. około 60 mln zł.

Podane powyżej wartości nie stanowią oficjalnej prognozy wyników Grupy OTL, lecz szacunki zarządu stanowiące cele dla Grupy OTL do realizacji w roku 2022 oraz latach 2023-2025, zastrzeżono także.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 853,36 mln zł w 2020 r.

