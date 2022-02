Reklama

"Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w IV kwartale 2021 roku wyniosła 379 mln zł (w tym 59 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w Tanne Sp. z o .o.) w stosunku do 382 mln zł w okresie porównawczym 2020 roku (w tym 25 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza grupę), czyli była o 1% niższa w stosunku do IV-go kwartału roku 2020" - czytamy w komunikacie.

Narastająco po IV kw. 2021 roku przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej wyniosły 1 327 mln zł, w porównaniu z 1 160 mln zł za 2020 rok (wzrost o 14%). W 2021 roku sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej w Tanne Sp. z o .o. wyniosła 174 mln zł, w porównaniu z 67 mln zł w roku 2020 (wzrost o 160%).

"Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT grupy kapitałowej za IV kwartał 2021 roku wyniosła 50 mln zł, w stosunku do 68 mln zł analogicznego okresu roku 2020 roku (spadek o 26%)" - czytamy dalej.

Skonsolidowany EBIT za cały rok 2021 ukształtował się na poziomie 177 mln zł, w stosunku do 142 mln zł w analogicznym okresie roku 2020 (wzrost o 25%).

"Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy kapitałowej za IV kwartał 2021 roku wyniosła 64 mln zł, w stosunku do 81 mln zł w IV kwartale roku 2020 (spadek o 21%)" - podano również.

Wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA za 2021 rok wyniosła 232 mln zł, w stosunku do 198 mln zł w roku 2020 (wzrost o 17%), podała spółka

"Zarząd emitenta informuje, że we wstępnych wynikach za IV kwartał 2021 roku ujęto w całości odpis/rezerwę w wysokości 8 mln zł z tytułu ewentualnego zwrotu dotacji otrzymanej przez spółkę zależną Tanne Sp. z o.o. z Ministerstwa Rozwoju i Technologii - zgodnie z informacją przekazana w raporcie bieżącym opublikowanym przez spółkę w dniu 09.02.2022 roku" - podano w komunikacie.

Poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto grupy kapitałowej na koniec IV kwartału 2021 r. ukształtował się na poziomie ok. 1,6, podała spółka.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2020 r. spółka miała 1,16 mld zł skonsolidowanych przychodów.

