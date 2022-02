Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 13,2 mln zł wobec 9,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 538,74 mln zł w III kw. r.obr. 2021/2022 wobec 477,29 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. r.obr. 2021/2022 (kwiecień-grudzień 2021) spółka miała 10,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,69 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 337,27 mln zł w porównaniu z 1 087,63 mln zł rok wcześniej.

"Dane finansowe za 3 kwartały kończące się 31.12.2021 r. wskazują na trwałe odzyskanie zdolności do generowania zysków. W ostatnich kwartałach zostały przeprowadzone gruntowne działania restrukturyzacyjne, które polegały m.in. na:

* zmniejszeniu liczby pracowników i współpracowników (także w ramach konsolidacji operacyjnej spółek w grupie),

* zmniejszeniu liczby sklepów własnych o jednostki mogące w najbliższej przyszłości utracić rentowność,

* redukcji kosztów wynajmu powierzchni komercyjnych i zmniejszenia wielkości pozostałych kosztów rzeczowych" - czytamy w raporcie.

Dodatkowo grupa skoncentrowała się na sprzedaży wybranych grup towarowych o najwyższej stopie zwrotu, rozwinęła ofertę usługową i poprawiła warunki zakupu u niektórych dostawców.

"W efekcie wprowadzonych zmian i działań, przychody skonsolidowane w okresie 3 kwartałów 2021 wzrosły o ok. 22,9% (w porównaniu do trzech kwartałów 2020) do 1 337,3 mln zł. Grupa kapitałowa wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 175 mln zł (wyższy o 24,1% niż w trzech kwartałach 2020). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 23,7 mln zł, a zysk netto 10,7 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2021/2022 wyniósł 9,61 mln zł wobec 4,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Na początku lutego br. Komputronik podał, że przyjął treść propozycji układowych w ramach postępowania sanacyjnego prowadzonego przed Sądem Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydziałem Gospodarczym do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zawarcie porozumień z czterema największymi wierzycielami powinno nastąpić do końca lutego.

Komputronik w restrukturyzacji - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

