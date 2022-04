Reklama

Znormalizowany zysk operacyjny wyniósł 43,5 mln zł wobec 24,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 930,4 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 621,5 mln zł rok wcześniej.

"W IV kw. 2021 r. skonsolidowane przychody Erbudu wzrosły r/r o blisko połowę, do 930,4 mln zł. Znormalizowany EBIT Grupy w czwartym kwartale 2021 r. urósł o ponad 80%, do 43,5 mln zł, a znormalizowany wynik netto podwoił się z nawiązką, do 32 mln zł. Wzrost rentowności to m.in. zasługa rosnących dochodów segmentu OZE, którego znormalizowany EBIT zwiększył się w minionym kwartale o ponad jedną trzecią, do blisko 22 mln zł, jak również wyższych wyników segmentu usług dla przemysłu (63-proc. wzrost znormalizowanego EBIT, do 24,4 mln zł), zwiększającego dochody z działalności za granicą" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W całym 2021 r. spółka miała 94,1 mln zł skonsolidowanego znormalizowanego zysku netto, co oznaczało wzrost o 87% r/r, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 102,1 mln zł w porównaniu z 2 228,3 mln zł rok wcześniej.

Raportowany skonsolidowany zysk netto w 2021 r. wyniósł 21,34 mln zł wobec 50,37 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął odpowiednio: 8,79 mln zł wobec 46,66 mln zł zysku rok wcześniej.

"Osiągnięte w 2021 r. wyniki finansowe stanowią najlepsze potwierdzenie skuteczności strategii grupy. Dywersyfikacja biznesu, budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o unikalny know-how i doświadczenie, ciągłe podnoszenie efektywności i doskonalenie procesów sprawiają, że wyróżniamy się biznesową sprawnością również w tak dynamicznie zmieniającym się i wymagającym otoczeniu. Mocne fundamenty finansowe i organizacyjne Grupy Erbud pozwalają nam dziś skutecznie nawigować po pełnym biznesowych raf rynku budowlanym, konsekwentnie umacniając się w najbardziej perspektywicznych obszarach rynku, takich jak OZE, zaawansowane usługi serwisowe, czy niebawem budownictwo modułowe z wykorzystaniem prefabrykatów z materiałów odnawialnych. Jestem przekonany, że również w 2022 r. Grupa Erbud pozytywnie wyróżni się na tle rynku, dostarczając akcjonariuszom powodów do inwestycyjnej satysfakcji" - skomentował prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśla że dostrzega wyzwania dla branży spowodowane pandemią, a spotęgowane sytuacją na Ukrainie. Są nimi m.in.: rosnąca inflacja, zmiany cen czy ograniczona dostępność niektórych materiałów budowlanych.

"Rynek jest rozregulowany, niepewny i choć ta niepewność towarzyszy nam od dwóch lat i mimo to notowaliśmy rokrocznie rekordowe zyski, to musimy rozpatrywać różne scenariusze. Selektywne pozyskujemy kolejne kontrakty, zabezpieczamy rentowności przez klauzule waloryzacyjne, mamy za sobą pierwsze rozmowy z dotychczasowymi zleceniodawcami w sprawie wzrostu cen. Wypracowane latami relacje i wzajemne zaufanie skutkują wyrozumiałością, co nas bardzo cieszy" - wskazał wiceprezes odpowiedzialny m.in. za obszar kubaturowy w Polsce Jacek Leczkowski.

Wszystkie budowy Erbudu w Polsce i w Niemczech przebiegają zgodnie z harmonogramami, podkreślono także w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 177,74 mln zł wobec 27,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2021 r. miała 3,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)