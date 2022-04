Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 21,61 mln zł wobec 16,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł w ub.r. 26,71 mln zł wobec 19,76 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA - odpowiednio: 31,05 mln zł wobec 20,73 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 80,19 mln zł w 2021 r. wobec 46,95 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Shoper osiągnęła w 2021 roku rekordowy poziom przychodów przy wzroście w stosunku do roku 2020 na poziomie ponad 70%. Skonsolidowane GMV Sklepów (z wyłączeniem sklepów obsługiwanych przez partnerów w modelu private label) wzrosło z 4 mld zł do 5,8 mld zł, notując dynamikę na poziomie 44%. Jednocześnie o 46% wzrósł GMV Omnichannel obejmujący zarówno zamówienia złożone na platformie Shoper, jak i w innych kanałach sprzedaży. Jednocześnie o niemal 20% wzrósł wskaźnik Take rate osiągając dla GMV sklepów 1,39%, a GMV Omnichannel 1,26%. Również wskaźnik MRR tj. miesięczny powtarzalny przychód odnotował istotny wzrost w stosunku do końca 2020 roku tj. o ponad 50%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 25,15 mln zł wobec 12,49 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na rok 2022 patrzymy z optymizmem. Otoczenie makroekonomiczne, brak stabilności i przewidywalności w gospodarce generują nowe wyzwania z którymi się mierzmy, ale widzimy też nowe szanse rozwojowe i chcemy je dobrze wykorzystać. Powolne wychodzenie z pandemii COVID-19, wojna w Ukrainie czy szybko rosnąca inflacja w Polsce z pewnością wpłyną na niemal każdą firmę. Shoper cechuje się wysoką zwinnością i umiejętnością szybkiego dostosowywania do nowych okoliczności. W 2022 roku nadal będziemy koncentrować się na szybkim wzroście. Zwiększanie skali działalności pozwoli nam zdobywać kolejne segmenty rynku i budować pozycję wiodącego dostawcy rozwiązań e-commerce dla małych i średnich firm w Europie" - napisał prezes Marcin Kuśmierz w liście do akcjonariuszy.

Na koniec 2021 Grupa Shoper miała 33 tys. klientów, z czego 25,7 tys. klientów obsługiwała bezpośrednio, a 7,3 tys. klientów było obsługiwanych w modelu Private label przez partnerów grupy.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (software as a service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2021 r.

(ISBnews)