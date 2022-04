Reklama

Reklama

"Kolejnymi krokami będą dokładna analiza i badanie ofert, następnie wybór najkorzystniejszej z nich i (w przypadku braku odwołań) podpisanie umowy z wykonawcą. Na ocenę ofert wpływ będzie miała cena (60%) oraz kryteria pozacenowe (40%), czyli przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30%) oraz termin realizacji kontraktu (10%). Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy (nie wliczając okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca na etapie robót budowlanych)" - czytamy w komunikacie.

Lista ofert jest następująca:

Budimex - ok. 440,6 mln zł

konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider), Acciona Construcción (partner) - 464,8 mln zł

konsorcjum firm NDI (lider), NDI Sopot, SP Sine Midas Stroy, SP Sine Midas Stroy Oddział w Polsce, Fabe Polska (partnerzy) - ok. 480,7 mln zł

Stecol Corporation - ok. 513,6 mln zł

Mota-Engil Central Europe - ok. 524,1 mln zł

konsorcjum firm Unibep (lider), Budrex, Value Engineering (partnerzy) - ok. 539 mln zł

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor - ok. 547 mln zł

konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones (partner) - ok. 570,8 mln zł

Kolin nşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi - ok. 591,6 mln zł

Budżet GDDKiA na realizację tej inwestycji to 450 mln zł, podano także.

"Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Odcinek Zamość Wschód - Zamość Południe będzie liczył ok. 12,5 km. Rozpocznie się węzłem Zamość Wschód, który będzie wybudowany na przecięciu z drogą krajową nr 74, w okolicach miejscowości Jarosławiec. Trasa przebiegać będzie na wschód od obecnej drogi krajowej nr 17, ominie Barachaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Tyszowce. W ramach inwestycji rozbudowany będzie także fragment DK74 od Zamościa do Miączyna o długości ok. 4 km" - napisała Dyrekcja.

(ISBnews)