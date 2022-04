Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 121,59 mln zł wobec 58,33 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA osiągnęła poziom niemal 144,6 mln zł, co oznacza wzrost o 79,6% w stosunku do 2020 roku.

"Na wynik netto wpłynęła przede wszystkim poprawa rentowności operacyjnej w obu spółkach grupy. Wzrost kosztów działalności operacyjnej był wolniejszych od wzrostu przychodów. Skonsolidowany zysk operacyjny osiągnął 121,6 mln zł i był wyższy o 108,4% w stosunku do roku 2020" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Piotr Tokarczuk, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 314,35 mln zł w 2021 r. wobec 1 064,87 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2021 zapisze się na trwałe w historii TIM-u. Był to bowiem czas, w którym zrealizowaliśmy dwa główne cele finansowe średnioterminowej strategii TIM-u na lata 2019-2021. Pierwszym było osiągnięcie ponadprzeciętnej rentowności EBITDA. Drugim - znacznie bardziej symbolicznym i działającym na wyobraźnię - przekroczenie przez jednostkowe roczne przychody ze sprzedaży poziomu 1 mld zł, co nastąpiło w ostatnich dniach października" - powiedział prezes Krzysztof Folta.

Rok 2021 był dla TIM-u rekordowy również pod względem liczby klientów. Spółka pozyskała 24,4 tys. nowych użytkowników platformy TIM.pl wobec 18 tys. pozyskanych w 2020 roku (+35,7% r/r). Z kolei łączna liczba klientów, którzy w 2021 r. przynajmniej raz dokonali zakupu, wyniosła niemal 51,8 tys. wobec 33,8 tys. w roku 2020 (+53,1% r/r). Na koniec grudnia 2021 r. liczba klientów kluczowych, czyli realizujących sprzedaż wyższą niż 1 500 zł miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynosiła 18 102 (+25,2% r/r).

"To rekordowe wartości i dynamiki wzrostu. Co ważne, zanotowane w roku, gdy obostrzenia epidemiczne, w tym ograniczenia w prowadzeniu tradycyjnego handlu, były już znacznie mniejsze. To potwierdzenie, że mamy do czynienia z trwałym trendem. W minionym roku o 18,7% wzrosła także liczba klientów lojalnych, a więc takich, którzy w ostatnich dwunastu miesiącach dokonali zakupów w co najmniej sześciu z nich. To wskazuje na coraz większe przekonanie klientów do naszego modelu działania oraz istotnych przewag konkurencyjnych, dzięki którym klienci wybierają właśnie TIM" - skomentował członek zarządu i dyrektor handlowy Piotr Nosal.

Rok 2021 upłynął pod znakiem bardzo dobrej koniunktury w sektorze odnawialnych źródeł energii. Przychody TIM-u ze sprzedaży materiałów związanych z rynkiem fotowoltaicznym wyniosły 79,4 mln zł, co oznacza wzrost o 134,5% w stosunku do roku 2020. Udział fotowoltaiki w całkowitej sprzedaży wyniósł 6,34% (+2,7 pkt proc. r/r). W minionym roku TIM poszerzył swoją ofertę OZE także o pompy ciepła, podano także.

Zadłużenie finansowe na koniec ubiegłego roku wyniosło 83 mln zł wobec 92 mln zł na koniec grudnia 2020 roku. "Mamy także bardzo niski wskaźnik długu netto do EBITDA grupy. Na koniec grudnia 2021 roku wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 0,57, podczas gdy rok wcześniej osiągnął 1,01" - dodał Tokarczuk.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 82,53 mln zł wobec 36,04 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 314 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)