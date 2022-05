Reklama

Skonsolidowany zysk netto ogółem w ub.r. wyniósł 15,65 mln zł wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 17,66 mln zł wobec 15,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 48,07 mln zł wobec 36,32 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 575,8 mln zł w 2021 r. wobec 532,36 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody Grupy w 2021 roku wyniosły 575,8 mln zł, co oznacza wzrost o 43,4 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. Na ogólną poprawę przychodów Grupy w 2021 roku w stosunku do roku 2020, wpływ miał wzrost zarówno wzrost sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej. Wzrost widoczny jest w szczególności w segmencie przemysłowym (+24 mln zł) oraz hotelowym (+22,2 mln zł). Wzrost w przemyśle wynika głównie ze wzrostu przychodów ze sprzedaży systemów przeładunkowych. W hotelarstwie zaś, ze zdecydowanego poluzowania obowiązujących obostrzeń z końcem czerwca 2021 roku, ale także z powiększenia bazy o trzy kolejne obiekty (w Elblągu, Szczecinie oraz Lublinie)" - czytamy w komunikaccie poświęconym wynikom.

Ponadto w wyniku nabycia w kwietniu 2021 roku udziałów w spółce Dlako (marka modowa Quiosque), Grupa wykazała przychód w segmencie odzieżowym na poziomie 73,7 mln zł.

"Spadek przychodów w segmencie budownictwa (-54,9 mln zł) jest przede wszystkim wynikiem wczesnego etapu realizacji dużych kontraktów (Tłoczni Gazu w Odolanowie oraz osiedla mieszkaniowego pod nazwą 'Perfumiarnia' w Poznaniu), zmian projektowych wniesionych przez inwestorów po podpisaniu umów oraz przesunięcie części prac budowlanych o 2-3 miesiące (kontrakty realizowane dla: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kolejorz, Aluplast Sp. z o.o.)" - czytamy dalej.

Spadek przychodów w segmencie konsultingu budowalnego i developingu (-32,2 mln zł) jest efektem cykliczności prowadzonych realizacji deweloperskich - trzech etapowanych inwestycji, w których aktualnie trwa realizacja kolejnych etapów, wskazano także.

W okresie sprawozdawczym GK Immobile wygenerowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie 107,6 mln zł (rentowność na poziomie 18,7%) wobec 91,8 mln zł w roku 2020 (rentowność 17,3%).

"Razem ze wzrostem przychodów wzrosły koszty sprzedaży o ok. 15,7 mln zł. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o ok. 4,1 mln zł. Wyższe koszty ogólnego zarządu w stosunku do okresu porównywalnego wynikają głównie z włączenia Dlako Sp. z o.o. i jej spółek zależnych do Grupy" - napisano także w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 2,84 mln zł wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej.

"Założeniem strategicznym jej działalności jest ciągły rozwój poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów w ramach procesu akwizycji oraz maksymalne wykorzystanie potencjału każdej z posiadanych już spółek. […] Wyróżnikiem spółki jest unikatowy sposób komunikacji z rynkiem poprzez cykle podcastów publikowanych na kanale YouTube 'Grupa Kapitałowa Immobile S.A.'" - czytamy również.

Grupa kapitałowa Immobile to bydgoski konglomerat, notowany na GPW od 2007 r. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu, branży odzieżowej, automatyce i elektroenergetyce oraz budownictwie przemysłowym.

