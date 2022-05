Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 196,8 mln zł wobec 144,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Operacyjna EBITDA wyniosła w I kw. br. 403,3 mln zł wobec 263,2 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA - odpowiednio: 409,1 mln zł wobec 332,2 mln zł rok wcześniej. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 26,5%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 542,1 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 793,1 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2022 pomimo wielu wyzwań, które przyniósł, zaczął się dla InPostu dobrze. Zwiększyliśmy udziały w kluczowych dla nas rynkach. Osiągnęliśmy rekordowy, 94% wzrost sprzedaży, której wartość wyniosła 1,54 mld zł. W Wielkiej Brytanii, pomimo spadku wolumenu rynku e-commerce w I kwartale o ponad jedną piątą, zwiększyliśmy wolumeny o 157% i przekroczyliśmy nawet wysokie wolumeny notowane w IV kwartale 2021 r." - powiedział prezes InPostu Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"We Francji, dzięki naszej silnej pozycji w segmencie C2C zwiększyliśmy wolumen o 8%, w porównaniu z szacowanym spadkiem rynku o 16%. W Polsce, po raz kolejny zwiększyliśmy udział w rynku pomimo rosnącej liczby maszyn paczkowych instalowanych przez naszą konkurencję. Spadek siły nabywczej miał negatywny wpływ na tempo wzrostu rynku e-commerce w pierwszym kwartale na większości rynków europejskich. Choć spodziewamy się, że ten trend się utrzyma w tym roku, wierzymy, że znaleźliśmy sposób na to, aby rosnąć szybciej niż konkurenci, nawet w tym trudniejszym czasie" - dodał.

Udział InPostu w polskim rynku wzrósł w ubiegłym roku do 48% z 44%, natomiast w I kw. 2022 roku wolumen obsłużonych przesyłek w Polsce wzrósł o 16% do 112,1 mln wobec szacowanego wzrostu całego rynku na poziomie 15%.

Przychody w Polsce wzrosły o 17% r/r do 911,6 mln zł, zaś skorygowana EBITDA - o 8% r/r do 376,6 mln zł.

W Polsce w I kwartale liczba Paczkomatów InPost zwiększyła się o 912. Liczba osób korzystających z Paczkomatów InPost wzrosła w Polsce rok do roku o 13% przekraczając poziom 15,3 mln użytkowników. Z kolei we Francji, na koniec marca, liczba Paczkomatów InPost wzrosła do 651 i była ponad dwukrotnie większa niż na koniec 2021 roku, wskazano w komunikacie.

Wskaźnik NPS - określający poziom satysfakcji klientów - dla odbiorów i nadań paczek w Paczkomatach pozostaje na bardzo wysokim 75-punktowym poziomie, podkreśliła spółka.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)