"Rozwijając usługi logistyczne Allegro One, stawiamy na rozwiązania innowacyjne i poprawiające wygodę, by wyprzedzać oczekiwania naszych klientów. Od kwietnia oferujemy usługi kurierskie z dostawą tego samego dnia, a teraz jako pierwsi w branży logistycznej w Polsce wprowadzamy nowy standard płatności. Dzięki temu, że cały proces odbywa się na jednym urządzeniu, płatność przebiega szybciej, a dostawca nie jest obciążony przechowywaniem gotówki - co ma duże znaczenie szczególnie przy zakupach za wyższe kwoty, które nadal często zamawiane są za pobraniem" - powiedział odpowiedzialny za rozwój usług One by Allegro Jacek Powałka, cytowany w komunikacie.

Reklama

PIN on Glass (SoftPOS) to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia kurierom przyjmowanie płatności zbliżeniowych na każdym urządzeniu z systemem Android (telefon, tablet, urządzenie kurierskie - Zebra) wyposażonym w moduł NFC i mającym dostęp do internetu. Obsługa transakcji zbliżeniowych jest możliwa dzięki integracji aplikacji kurierskiej MobiCourier od OpenNet.pl z aplikacją SoftPOS od PayTel.

Reklama

"Do realizacji transakcji nie jest wymagane dodatkowe urządzenie w postaci terminala płatniczego. Po zainstalowaniu obu aplikacji na urządzeniu kurierskim urządzenie to automatycznie zmieni się w terminal płatniczy, na którym można wykonać transakcje zbliżeniowe kartą, smartfonem, smartwatchem czy smartbandem" - podsumowano.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.