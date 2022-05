Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 31,55 mln zł wobec 19,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 263,44 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 182,12 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2022 roku wyniosły 263 437 tys. zł i były wyższe o 81 313 tys. zł (44,6%) od przychodów ze sprzedaży w I kwartale ubiegłego roku. Największy wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu wartościowym odnotowano w segmencie podzespołów dla motoryzacji i komponentów, w którym przychody wzrosły o 37 748 tys. zł (ok. 34,7%) w porównaniu do I kwartału 2021 roku. W segmencie elementów złącznych wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 28 243 tys. zł (ok. 81,6%). Segment automatyki przemysłowej i armatury zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży o 15 384 tys. zł (około 40,1%) w porównaniu do I kwartału 2021 roku" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 1,04 mln zł wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Mangata Holding jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: automotive - podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: Kuźnia, MCS oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 791 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)