Zysk operacyjny wyniósł 9,18 mln zł wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 21,02 mln zł wobec 14,43 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 519,56 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 498,4 mln zł rok wcześniej.

"Wpływy z eksportu wyniosły 57 325 tys. zł i były względem roku poprzedniego niższe o około 3%. Udział sprzedaży zagranicznej w stosunku do wielkości łącznego przychodu wyniósł ponad 11%" - czytamy w raporcie.

"Kluczowym zdarzeniem w tym okresie było odwrócenie trendu utrzymywania się cen trzody na bardzo niskim poziomie. W końcówce pierwszego kwartału oraz w kolejnych tygodniach drugiego kwartału ceny trzody uległy gwałtownemu wzrostowi z poziomu ok 1,2 euro/kg do poziomu 1,95 euro/kg. Jest to kluczowa informacja dla rentowności w segmencie trzoda, gdyż ceny te pozwalają na generowanie wysokich zysków w hodowli" - czytamy dalej.

Spółka oceniając wpływ wojny na Ukrainie na działalność oceniła, że z uwagi na swoje powiązania gospodarcze oraz posiadane aktywa nie jest bezpośrednio narażona na negatywne konsekwencje trwającej wojny oraz obowiązujących restrykcji i innych ograniczeń gospodarczych w relacjach z Ukrainą oraz Rosją. Dotyczy to również działalności grupy, w szczególności bezpośredniego właściciela oraz podmiotów powiązanych, z którymi spółka prowadzi bieżącą współpracę.

Gobarto to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

