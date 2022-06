"Wyjaśniliśmy Komisji Europejskiej wszystkie wątpliwości związane z fuzją, spodziewamy się jej decyzji w ciągu dosłownie parunastu dni" - powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej.

Jak zapowiedział, jeszcze w czerwcu powinny zostać zwołane walne zgromadzenia, które powinny się odbyć na przełomie lipca i sierpnia.

Walne zgromadzenia mają zatwierdzić parytet wymiany akcji, który - według zatwierdzonego na początku czerwca planu połączenia - wyniesie 1,075 akcji PKN Orlen za każdą akcję Grupy Lotos.

"Koszty połączenia z Lotosem pozostają poniżej europejskiego benchmarku publikowanego przez 'Financial Times', a określanego na 0,7-1,5% wartości transakcji. Możemy określić je na ok. 0,5%, co sprawia, że mamy pewność, że nie przepłacamy - dodał dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych Robert Śleszyński.

Obajtek podkreślił również, że zgodnie z harmonogramem biegnie proces połączenia z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), gdzie niezagrożony jest termin października 2022 r.

"Mimo trudnej sytuacji rynkowej, nie wycofamy się z żadnego kierunku, który obraliśmy" - powiedział prezes.

Same synergie związane z fuzją z Grupą Lotos w ciągu 10 lat wyceniane są na kilka miliardów złotych, wskazał także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.