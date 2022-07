"Hashtag #dobrzetubyć od razu przywodzi na myśl Allegro, zatem cieszę się, że mogę dołączyć do tak ambitnej organizacji i to w tak ekscytującym czasie. Allegro jest najpopularniejszym graczem na największym rynku Europy Centralnej, a teraz robi wielkie postępy w zwiększaniu swojej obecności poza nią. Z chęcią więc wykorzystam moje doświadczenie i wezmę udział w tej jedynej w swoim rodzaju podróży. Będziemy kontynuować strategiczną ścieżkę wytyczoną przez firmę, ponieważ potrzeby konsumentów są niezmienne - wciąż kluczowe są jak największy wybór, jak najlepsza cena i jak największa wygoda" - powiedział Perticucci, cytowany w komunikacie.

Reklama

Roy Perticucci od 1 września 2022 przejmie obowiązki od Francois Nuytsa i obejmie funkcję nowego prezesa i członka zarządu Allegro. Proces sukcesji w europejskim championie sektora e-commerce przebiega zgodnie z planem, a w najbliższych tygodniach odchodzący CEO będzie wspierał swojego następcę w dalszym umacnianiu międzynarodowej pozycji Allegro.

Reklama

Roy Perticucci posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi przedsiębiorstwami e-commerce, jak również duże osiągnięcia w budowaniu międzynarodowych organizacji. W latach 2013-2020 zarządzał europejskimi operacjami oraz logistyką w firmie Amazon, równocześnie przez pewien czas odpowiadając za te same obszary w Ameryce Północnej. Uprzednio pełnił wysokie funkcje w innych dużych przedsiębiorstwach sektora handlowego, włączając w to Ahold (Albert.nl), Dixon's oraz Tesco w Europie. Jako development director, a później operations director w Tesco.com nadzorował rozwój największej na świecie platformy zakupów z dostawą do domu w czasie jej gwałtownego wzrostu. Jego wkład obejmował również uruchomienie pierwszego w firmie "dark store", Wine Warehouse, a także dostawcy usług internetowych Tesco.net. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako programista w Accenture w Mediolanie, a potem jako konsultant w Boston Consulting Group w Monachium, wymieniono w komunikacie.

W lutym br. ogłoszono, że rada dyrektorów Allegro.eu rozpoczyna proces sukcesji prezesa, szukając kandydata lub kandydatki z grupy lub spoza niej, podczas gdy Francois Nuyts będzie nadal kierował firmą. Jak wówczas informowano, obecny prezes planuje pozostać u steru nawet do końca 2022 roku, aby zapewnić płynne przekazanie funkcji i odpowiednie wdrażanie projektów Allegro.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.