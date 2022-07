Najcenniejsze marki luksusowe

Z rankingu wynika, że wartość marek ze świata luksusu wzrosła łącznie o 45 proc. rok do roku, a pierwsza dziesiątka z tej kategorii (Top 10) jest warta w sumie 344,4 mld dol. Najwyższą wartość w kategorii dóbr luksusowych ma Louis Vuitton. Marka ta osiągnęła poziom 124,3 mld dol., rosnąc aż o 64 proc. w stosunku do roku 2021 - czytamy.

Najszybciej rozwijającą się marką w 2022 r. był Cartier ze wzrostem 88 proc. rok do roku. Hermès to druga najcenniejsza marka w rankingu, której wartość rdr wzrosła o 73 proc., sięgając 80,3 mld dol.

Według Kantara, w obliczu rosnącego z dnia na dzień ryzyka globalnej recesji wyniki badania uwypuklają fakt, że marki luksusowe wykorzystują swoją silną reputację i siłę kształtowania cen w sposób, na który stać niewiele innych marek.

Przemiany konsumpcji wywołane pandemią koronawirusa również wzmocniły rozwój kategorii dóbr luksusowych. Mimo iż konsumenci nadal wstrzymują się z dużymi wydatkami na podróże, jedzenie w restauracjach i rozrywkę na żywo, marki luksusowe zachowały swoją atrakcyjność w kontekście stałego, stopniowego wzrostu cen - podała pracowania.

Luksus w Chinach trzyma się mocno

Dodała, że marki z tego sektora nadal mają najsilniejsze relacje z konsumentami z Chin. Jak wyjaśniła, w indeksie siły marek Kantar BrandZ Power Index, który mierzy zdolność marek do powiększania dotychczasowego udziału w rynku, marki luksusowe uzyskały 125 punktów w Chinach i 113 punktów w USA. Konsumenci chińscy zwracają większą uwagę na wyróżnialność marek – cecha ta odgrywa kluczową rolę w budowaniu kapitału marki (34 proc. w Chinach w porównaniu do 18 proc. w USA).

Według Martina Guerrieria, który kieruje badaniem Kantar BrandZ, żeby kontynuować wzrost mimo niepewności gospodarczej marki Louis Vuitton i Hermès nadal wykorzystują swoje rozpoznawalne przewagi, aby wzmocnić wyrazistą tożsamość swoich produktów. "Ci wytrawni gracze z rynku dóbr luksusowych przez całe dziesięciolecia wyraźnie i konsekwentnie stosowali logotypy, wzornictwo i produkty, budując w tej sposób rozpoznawalność swoich marek. W trudnych gospodarczo czasach zamożniejsi konsumenci kierują się ku znanym markom z długą historią i tradycją, co daje im poczucie spokoju, komfortu i ciągłości" - ocenił.

Rynek w czasie pandemii

Dodał, że dla tej grupy marek, które w czasie pandemii radziły sobie lepiej niż większość, ostatni rok był nie tyle historią powrotu do zdrowia, ile czasem ponownego rozkładania akcentów w takich sferach działalności jak wydatki marketingowe, kanały sprzedaży czy zasoby cyfrowe. "Pozwoliło to markom lepiej dostosować się do zmian stylu życia konsumentów wywołanych pandemią COVID-19. Chcąc nadal skutecznie konkurować, marki luksusowe muszą stale wprowadzać innowacje, aby podkreślać, czym różnią się od pozostałych graczy na rynku" - zaznaczył.

Realizowany przez firmę Kantar ranking BrandZ powstaje od 1998 r. w oparciu o wnioski płynące z wywiadów przeprowadzonych z 4,1 mln konsumentów na temat 19,25 tys. marek na 51 rynkach. (PAP)

autorka: Longina Grzegorska-Szpyt