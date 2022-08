Z kolei na drugim biegunie przedstawicielka zachodniej skrajnej prawicy Marine Le Pen zarzuca big techom, że nie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Europy, za to pozbawiają nas „osobistej autonomii”. Jej zdaniem platformy cyfrowe mają zbyt dużą wolność w kreowaniu własnych zasad, co pozwala im stosować cenzurę polityczną – rzecz jasna wycelowaną w opinie konserwatywne. Polityczka chciałaby, żeby to sądy krajowe, a nie moderatorzy serwisów, decydowały o tym, czy dane treści należy usunąć czy nie. W czasie ostatniej kampanii wyborczej Le Pen zapowiadała, że gdyby platformy nie wyraziły na to zgody, to Francja stworzy własną „darmową, publiczną sieć społecznościową”. Podobne zastrzeżenia do big techu na polskiej skrajnej prawicy zgłasza Konfederacja. Gdy w styczniu 2022 r. Facebook usunął jej profil za naruszenie zasad dotyczących mowy nienawiści oraz zakazu szerzenia dezinformacji na temat pandemii, jeden z przywódców partii, Krzysztof Bosak, nazwał to „ingerencją w polską demokrację”, zmierzającą do „zawężenia swobody debaty i wyboru politycznego”. Zandberg, komentując na Twitterze usunięcie profilu Konfederacji, podkreślił, że choć myśli o jej członkach „bardzo źle” i uważa ich za cyników, którzy „mają w pogardzie ludzkie życie”, to walką z dezinformacją powinny zająć się właściwe instytucje publiczne podlegające demokratycznej kontroli, a nie big tech. „Cyberkorpom nie zależy ani na wolności słowa, ani na zdrowiu publicznym, tylko na zyskach” – dodał poseł Lewicy.