Zysk operacyjny wyniósł 2,57 mln zł wobec 8,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,51 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 17,36 mln zł rok wcześniej.

"Wykazywany przez spółkę wciąż wysoki poziom przychodów związany jest przede wszystkim z utrzymywaniem się wysokiego poziomu sprzedaży poszczególnych gier (głównie 'The Medium' oraz 'Observer System Redux') oraz realizacją umów z globalnymi wydawcami" - czytamy w raporcie finansowym.

"Tylko w tym kwartale wypracowaliśmy w całej grupie kapitałowej 17,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wyniki nie pokazują jednak tego, co najważniejsze z perspektywy wartości spółki - olbrzymiego rozwoju zarówno ilościowego, jak i jakościowego studia oraz jakości projektów nad którymi pracujemy. Powoli zbliżamy się do czasu, kiedy będziemy odsłaniać posiadane przez nas karty" - skomentował prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

W I poł. 2022 r. spółka miała 8,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 35,5 mln zł w porównaniu z 30,64 mln zł rok wcześniej.

Obecnie Bloober Team pracuje nad projektem "Layers of Fears". Jej elementami są odświeżone pierwsza i druga część "Layers o Fear", które dotychczas ściągnęło ponad 12 mln użytkowników. Bloober Team podkreśla, że nie realizuje jednak "prostego remasteringu" gry, lecz tworzy opowieść w zupełnie niespotykanym na rynku dotychczas duchu. Gra powstaje od podstaw na silniku Unreal Engine 5 i ukaże się na początku 2023 roku na PC, PS5 i Xbox Series X/S.

Równolegle spółka pracuje nad dwoma dużymi projektami - Projekt B i Projekt C. Tytuły te powstają we współpracy z największymi podmiotami w branży gamingowej m.in. należącym do Take Two - Private Division, Rouge Games i japońskim gigantem Konami, z którym firma w zeszłym roku nawiązała strategiczną współpracę.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 9,11 mln zł wobec 14,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

